謝龍介預言韓國瑜若在總統初選出線 恐面臨這些問題

2019-05-13 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天上午前往國民黨中央黨部，與黨主席吳敦義見面會談，國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，高雄市長韓國瑜在6月議會結束後可能會正面表達要不要加入總統選舉，若真的初選出線，過程除了要面臨議員要求他辭去市長職務，網路聲量大的館長陳之漢從支持到嗆韓，又有人見縫插針，建議韓國瑜在議會大會結束前找館長談一談這段時間的心路歷程。

謝龍介今天擔任《POP搶先爆》廣播節目代班主持人，他表示，吳敦義今早與郭台銘見面後，大概就是有意參選人的最後見面，禮拜三中常會將提出幾個總統大選方向，其中一個是不一定要有韓國瑜本身的委託書，只要有人代表韓國瑜繳交500萬元作業費到中央黨部，韓自然而然成為總統初選民調的選手，不管是主動或被動，並在7月初完成民意調查，到時國民黨就會提出真正的候選人，後續整合工作相對重要。

謝龍介說，韓國瑜如果初選出線，議會才剛休會，一定會開臨時會，要求韓國瑜辭掉高雄市長職務，並每天開記者會，所以未來韓國瑜真要進入大選，要想好如何面對高雄市議會。