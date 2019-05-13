柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用

2019-05-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台北市長柯文哲、鴻海集團董事長郭台銘先後到台中趴趴跑，台中市長盧秀燕今早說，想選總統的人來台中拍照打卡，可惜沒提出對中部有利的政見，呼籲端出「牛肉」才有用。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 明年總統大選可能的參選人郭台銘、柯文哲等人，先後在台中趴趴跑掀起旋風。台中市長盧秀燕今早說，藍綠候選人都來台中拍照打卡，可惜都沒提出對中部有利的政見，到目前為止民眾也都在看熱鬧，呼籲有意參選人要端出牛肉爭取支持。

鴻海集團董事長郭台銘上周四夜宿台中，隔天與中小企業座談，還與曾批評浪費資源的「博士雞排」大和解；台北市長柯文哲周末在台中先旋風，除了到中山醫學大學演講，逛審計新村、一中街夜市、第二市場與文創園區等，都吸引粉絲追逐。

盧秀燕今早說，她注意到有意參選總統的人都來台中，有的來拜會團體，有的爭取曝光、支持，很可惜到目前為止，藍綠後許人都沒有提出有效的政見或政策，大家都只是來曝光而已。

盧秀燕說，中部人最關心的議題，包含空汙能源、經濟就業、文化教育與區域均衡發展、不該重南北輕台中，但是有意參選的人都來拍照打卡，沒有提出對中部有利的政見，大家到現在也都只是看熱鬧而已，非常可惜。