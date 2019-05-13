親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自經區各方爭議
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
同婚法立法對決
國土災難求解套
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論

大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用

2019-05-13 11:51聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台北市長柯文哲、鴻海集團董事長郭台銘先後到台中趴趴跑，台中市長盧秀燕今早說，想選...
台北市長柯文哲、鴻海集團董事長郭台銘先後到台中趴趴跑，台中市長盧秀燕今早說，想選總統的人來台中拍照打卡，可惜沒提出對中部有利的政見，呼籲端出「牛肉」才有用。記者洪敬浤／攝影
分享
明年總統大選可能的參選人郭台銘柯文哲等人，先後在台中趴趴跑掀起旋風。台中市長盧秀燕今早說，藍綠候選人都來台中拍照打卡，可惜都沒提出對中部有利的政見，到目前為止民眾也都在看熱鬧，呼籲有意參選人要端出牛肉爭取支持。

鴻海集團董事長郭台銘上周四夜宿台中，隔天與中小企業座談，還與曾批評浪費資源的「博士雞排」大和解；台北市長柯文哲周末在台中先旋風，除了到中山醫學大學演講，逛審計新村、一中街夜市、第二市場與文創園區等，都吸引粉絲追逐。

盧秀燕今早說，她注意到有意參選總統的人都來台中，有的來拜會團體，有的爭取曝光、支持，很可惜到目前為止，藍綠後許人都沒有提出有效的政見或政策，大家都只是來曝光而已。

盧秀燕說，中部人最關心的議題，包含空汙能源、經濟就業、文化教育與區域均衡發展、不該重南北輕台中，但是有意參選的人都來拍照打卡，沒有提出對中部有利的政見，大家到現在也都只是看熱鬧而已，非常可惜。

盧秀燕說，她去年選市長時，不管是20人的客廳會或數百人的造勢場合，她都一再提大家關心的議題、政見，這是她勝選的關鍵，她呼籲有意參選者要多提對中部有利的政見，才能爭取到支持。

台北市長柯文哲周末到台中趴趴跑，他在一中街夜市受到粉絲熱情包圍。記者洪敬浤／攝影
台北市長柯文哲周末到台中趴趴跑，他在一中街夜市受到粉絲熱情包圍。記者洪敬浤／攝影
分享
鴻海集團董事長郭台銘上周到台中與中小企業座談，受到熱烈歡迎。記者洪敬浤／攝影
鴻海集團董事長郭台銘上周到台中與中小企業座談，受到熱烈歡迎。記者洪敬浤／攝影
分享

盧秀燕柯文哲郭台銘
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑

2019-05-13 10:49

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

立院初審 散播核子事故謠言致人於死可處無期徒刑

2019-05-13 11:34

影／立委暨醫團籲全民均健 挺台灣參與WHA

2019-05-13 11:25

康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀

2019-05-13 11:24

一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治

2019-05-13 11:14

六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地

2019-05-13 11:10

郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策

2019-05-13 10:54

被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41

影／國安局長請假未出席 召委拂袖而去

2019-05-13 10:25

求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數

2019-05-13 10:21

國安局：不需要共產國家告訴台灣媒體怎麼做

2019-05-13 10:06

綠委提案提高在台從事間諜刑度 堅持國安局長須列席

2019-05-13 09:54

中科量身打造標案疑雲 陳良基：相關人員已調離現職

2019-05-13 09:51

這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？

2019-05-13 08:00

柯文哲批親美抗中 蔡總統認過度簡化

2019-05-13 01:05

2019浴佛大典 蔡馬朱吳王全到了

2019-05-12 19:19

影／柯p逛台中三井outlet 幕僚說因為我們想逛

2019-05-12 17:43

韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話

2019-05-12 17:05

吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣

2019-05-12 17:03

吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」

2019-05-12 16:37

柯文哲多受歡迎？ 台中年輕柯粉忍酷熱排1小時等合照

2019-05-12 15:35

綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色

2019-05-12 15:32

郭台銘帶媽媽曬太陽 送康乃馨給支持者

2019-05-12 14:05

柯文哲：處理中國問題不需採對抗態度

2019-05-12 13:57

回批賴清德 郭台銘：先贏民進黨初選再跟我談

2019-05-12 13:47

被問柯蔡配 柯文哲：你嘛麥欺負人！

2019-05-12 13:25

蔡英文說新內閣效率變快 林濁水：因為蘇貞昌輩份高

2019-05-12 13:22

觀察站／藍綠初選越公開 選民越能看清

2019-05-12 13:16

對中國態度 柯文哲：要務實、不要草螟弄雞公

2019-05-12 13:10

母親節思念已逝失智母親 張善政盼「科技平民化」

2019-05-12 13:10

慶祝母親節 陳其邁「圍裙Look」曝光

2019-05-12 13:10

影／洪秀柱率團赴陸交流 稱：政府不做就自己來

2019-05-12 13:09

蔡英文彰化拜媽祖 求大家給她更多時間讓台灣更好

2019-05-12 13:08

學者：韓流持續性出現瓶頸 辣台派穩扎穩打

2019-05-12 13:05

吳育昇：蔡無心治國 睜眼說瞎功力 與扁不相上下

2019-05-12 13:04

金美齡：讓蔡英文再做四年 之後賴清德將是八年總統

2019-05-12 12:53

街舞走進總統府 蔡英文讚學子活力

2019-05-12 12:40

郭台銘獻吻老母：沒有母親沒今天

2019-05-12 12:35
看更多

熱門文章

郭台銘：年輕人若還只拿那樣的薪水 台灣經濟無望

2019-05-12 14:30

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14

吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」

2019-05-12 16:37

這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？

2019-05-13 08:00

口誤「年輕人拿那麼多的薪水」 郭台銘急澄清

2019-05-12 18:24

金美齡：讓蔡英文再做四年 之後賴清德將是八年總統

2019-05-12 12:53

韓國瑜網路聲量正負評接近黃金交叉 朱立倫正評最高

2019-05-12 13:06

讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘

2019-05-12 22:41

林濁水：郭台銘居功厥偉 把韓國瑜經濟政策草包看透

2019-05-13 09:09

賴清德提自經島 與蔡英文不同調？

2019-05-13 00:15

孫大千：守住韓國瑜防線 國民黨2020翻轉台灣關鍵

2019-05-13 09:09

大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

2019-05-13 10:53

吳郭會登場 郭台銘準備了禮物給吳敦義

2019-05-13 10:11

來自東南沙問候母親的聲音 海巡唯一野戰砲兵曝光

2019-05-12 13:09

郭台銘：賴清德麻煩製造者 不要來蹭溫度

2019-05-12 14:04

影／郭台銘大曬母子情深 回擊被批不懂一中各表

2019-05-12 15:37

康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀

2019-05-13 11:24

郭台銘向陸喊話 徐世榮：比朱立倫韓國瑜有骨氣多了

2019-05-12 14:49

種電害黑琵漸消失 台大醫：政黨神主牌能如此傷害台灣?

2019-05-12 15:28

求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數

2019-05-13 10:21

政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數

2019-05-13 01:01

學者：韓流持續性出現瓶頸 辣台派穩扎穩打

2019-05-12 13:05

王金平聲援郭台銘：我和他都是中華民國派

2019-05-12 19:59

柯文哲多受歡迎？ 台中年輕柯粉忍酷熱排1小時等合照

2019-05-12 15:35

回批賴清德 郭台銘：先贏民進黨初選再跟我談

2019-05-12 13:47

影／柯p逛台中三井outlet 幕僚說因為我們想逛

2019-05-12 17:43

新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機

2019-05-13 00:39

吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論

2019-05-13 11:32

韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話

2019-05-12 17:05

郭台銘帶媽媽曬太陽 送康乃馨給支持者

2019-05-12 14:05

民進黨五人小組見面了 卓榮泰：談談該做的工作

2019-05-12 20:30

影／賴清德訪日返國 大批支持者接機

2019-05-12 23:09

高雄自經區說帖引熱議 杜紫宸這麼酸韓國瑜

2019-05-12 13:29

遭酸自動綁鞋帶機？郭董：別挑撥我和國民黨大老的感情

2019-05-12 14:06

吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣

2019-05-12 17:03

同婚子女的父母欄 填「父、養父」或「母、養母」

2019-05-13 01:26

郭台銘批賴清德：麻煩製造者 已被邊緣化

2019-05-13 00:58

「封肉亡客家亡！」 客委會發文引發客家鄉親討論

2019-05-12 17:10

被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41

綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色

2019-05-12 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top