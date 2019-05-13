柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用
明年總統大選可能的參選人郭台銘、柯文哲等人，先後在台中趴趴跑掀起旋風。台中市長盧秀燕今早說，藍綠候選人都來台中拍照打卡，可惜都沒提出對中部有利的政見，到目前為止民眾也都在看熱鬧，呼籲有意參選人要端出牛肉爭取支持。
鴻海集團董事長郭台銘上周四夜宿台中，隔天與中小企業座談，還與曾批評浪費資源的「博士雞排」大和解；台北市長柯文哲周末在台中先旋風，除了到中山醫學大學演講，逛審計新村、一中街夜市、第二市場與文創園區等，都吸引粉絲追逐。
盧秀燕今早說，她注意到有意參選總統的人都來台中，有的來拜會團體，有的爭取曝光、支持，很可惜到目前為止，藍綠後許人都沒有提出有效的政見或政策，大家都只是來曝光而已。
盧秀燕說，中部人最關心的議題，包含空汙能源、經濟就業、文化教育與區域均衡發展、不該重南北輕台中，但是有意參選的人都來拍照打卡，沒有提出對中部有利的政見，大家到現在也都只是看熱鬧而已，非常可惜。
盧秀燕說，她去年選市長時，不管是20人的客廳會或數百人的造勢場合，她都一再提大家關心的議題、政見，這是她勝選的關鍵，她呼籲有意參選者要多提對中部有利的政見，才能爭取到支持。
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