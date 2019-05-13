立院初審 散播核子事故謠言致人於死可處無期徒刑

2019-05-13 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



原能會主委謝曉星。本報資料照片 分享 facebook 為杜絕核子事故謠言或散播不實訊息，「核子事故緊急應變法」行政院版修正草案，增訂散播核子事故的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人及因而致人於死或重傷的刑責規定。原能會主委謝曉星表示，台灣民眾目前對於核災核子事故仍有高度恐懼，修法是有必要的。

核子事故緊急應變法增訂第31條-1條文草案，於107年12月13日行政院會通過，立法院教育文化委員會今天進行審議。

核子事故緊急應變法政院版草案為：散播有關核子事故之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

謝曉星報告時表示，核子事故緊急應變法第31條-1修正草案，是配合行政院推動防制假訊息危害政策，在兼顧言論自由與社會秩序前提下，以更有效的因應能力，打擊假訊息的危害。

謝曉星說，在處分條件上，有關核子事故相關假訊息的散播必須符合「故意」、「不實」、「造成危害」等三要件，才會依第31條-1進行處分；且因涉及刑罰，其違法事由之成立與否，是交由法院認定。

有教委會立委今天提出修正案版本，將罰金增列「新台幣20萬元」的下限。對此，謝曉星表示，委員提案版本與行政院函請大會審議版本的差異是罰金增列下限，但因罰金額度為行政院會議考量後所決定，因此建議仍維持行政院版本，以使相關罰則與修正後的災害防救法第41條一致。

立委吳思瑤質詢說，假消息滿天飛，行政院的「美玉姨」在哪裡？她更問謝曉星是否認識打擊網路謠言的LINE自動機器人「美玉姨」？謝曉星回「不認識」。吳思瑤說，原能會主委居然不認識美玉姨，很諷刺，也令人遺憾。

吳思瑤表示，假消息傳得最快的是通訊軟體群組，其中，老人與小孩是最不會查證網路訊息的族群。現在如果發生核災，現有澄清管道無法防堵私訊歪風，原能會仍處於被動澄清的困境。災防中心Line@有破百萬人加入，但是獨缺核災、幅安、火山，她質疑「原能會是邊緣人？」建議政府打擊假消息，應該擴大跟「美玉姨」等民間平台合作。

謝曉星說，前幾個月已經申請加入災防中心Line@，5月底前會上線。