影/立委暨醫團籲全民均健 挺台灣參與WHA

2019-05-13 11:25 聯合報 記者簡浩正╱即時報導



第72屆世界衛生大會(WHA)將於本月20日於日內瓦登場,因受中國打壓,使得台灣依舊被拒之於門外,今年仍未收到邀請通知,恐第3度缺席世衛大會。

包含中華民國醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、醫檢師公會全聯會等20大醫事團體,在邱泰源等立委陪同下,今日上午召開聯合國際記者會,表示台灣醫療實力國際皆知,呼籲在國際社會相繼挺台灣的同時,醫療、衛生、防疫及基層醫療照護的拼圖,不應獨漏台灣,不然醫療照護就不完整了。

記者會開始時,全國護理師公會全聯會常務理事周幸生,也以英文宣讀新聞稿:Universal health coverage-Leaving no one behind,來表達健康照護不應遺漏任何國家,Taiwan Can Help!

立委暨醫師公會全聯會理事長邱泰源,率王定宇、吳焜裕等共7立委,也齊聲呼籲全民均健,不遺漏台灣。邱泰源表示,雖不能代表台灣2300萬人,但表達的是多數民眾的心聲;WHO會議的宗旨是將重要且優秀技術分享到全世界,台灣具優良醫療技術,但無法參加WHA,他感到很可惜,因此聚集20團體向國際發聲,表達應全民均健的普世價值。

邱泰源說,今年的WHA會議,台灣迫於中國政治力打壓仍未收到邀請,但支持台灣的聲浪與能量卻逐年增加,除國際間已有美、英、法、德、日本等國替台灣發聲,爭取以觀察員身份參與國際會議外,台灣不該再度缺席,藉展現台灣醫療實力,讓更多國際人士認識台灣。

藥劑生公會全聯會理事長陳正銘,今代表藥界發聲。他表示參與了3年國際記者會,希望往後能有國外媒體朋友一同參與,讓消息更快傳至國際間外,他說台灣每個縣市都有醫事聯盟在服務民眾,都可代表台灣民眾的心聲,並貢獻醫療知識與水平。陳正銘說,台灣醫療知名,只是很遺憾在國際打壓下無法與會,這也是世界的損失,希望有一天能再實際參與,與世界醫藥衛生做交流。