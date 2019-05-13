一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治

2019-05-13 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



法醫高大成和人工授孕名醫李茂盛是台中醫界支持民進黨的兩大老，兩人20多年來每周五都一起吃宵夜，但最近因分別支持不同的綠營總統人選，不僅見面時絕口不談政治，在座的兩人醫界學生也都小心的避免引起話題，宵夜的氣氛與以往大不同。

高大成近日公開支持前行政院長賴清德參選下屆總統，不僅臉書換上了和賴的合照，只要是賴清德到台中市的活動也無役不與，甚至也隨賴赴日，並安排在日本行醫的哥哥接待。

談起為何支持賴，高大成說，本屆總統他也曾支持蔡英文，但他發現蔡英文只要權力卻沒有能力，不但執政不得民心，東奧正名也爭取不夠努力，支持她也不會當選；反觀賴清德卻古意、正直，有「醫生不會騙人」的那種真誠本質，因此願意全力支持。

李茂盛是台中市小英之友會總會長，他認為，小英推動年金改革，弄的軍公教不高興，但那是為了改革，十分不易；一例一休剛開始稍亂了一點，也增加了中小企業的成本，但現已漸漸平息；經濟也都維持3%的GDP成長，至於東奧正名則是考慮選手未來參賽的機會，以及中共的影響力；最新民調小英已上升。