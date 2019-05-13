再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑

2019-05-13 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午接受訪問表示，避談是否投入總統選舉，澄清沒有六月會說清楚是否參選總統的承諾。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 主張「親美友中」的台北市長柯文哲近日數度批評蔡英文總統的「親美抗中」策略，認為處理中國問題實不贊成「大小聲」，台語這就叫「草螟弄雞公」，不過蔡英文則是反擊，認為柯文哲的說法太過簡化，我方政策是保衛台灣主權，兩岸部分維持台海和平穩定，區域部分則是做區域和平穩定的貢獻者。

對此，柯文哲今受訪時反嗆「不然請她說明清楚就好了」，捍衛台灣主權這個都沒有問題啊，但方法可以有不一樣，難道我們有哪個地方不捍衛台灣主權嗎，這是國家主軸戰略。

柯文哲說，自己去美國的時候，也有見過美國那些官員，談到中美對抗大概是未來15年的世界大事，台灣我們自己要更小心，因為我們還是比較小的國家，不要想說大國在對抗當中，我們要操作「槓桿」，老實講有時候會玩過頭。

媒體追問，所以是覺得蔡英文不自量力？柯文哲說，不是不自量力，總統最重要是避戰，躲避戰爭，參謀總長才是可戰，對國防部他們來說才是可戰，要確保國家有可以戰鬥的力量，但暫在國家最高戰略是避戰為上，這在戰略邏輯上不太一樣。

柯文哲表示，不是覺得蔡英文有失身分，只是對她的戰略很存疑。

柯文哲說，自己主張「親美友中」，我們和美國、日本還是價值觀比較接近，所以很清楚的是我們還在站在美、日陣營裡面，但站在這邊不代表我們要對中國惡言相向。

柯文哲認為，中美對抗，美國的力量還是比中國強調，美國可以修理中國，但常常是大的欺負小的，小的欺負更小的，美國修理中國，中國轉過來修理台灣，所以在過程當中，我們要確保美國修理中國的時候，中國不會因為生氣修理台灣，國家戰略是這樣子思考的。