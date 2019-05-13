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被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41聯合報 記者蔡孟妤賴香珊╱即時報導

高市議會民進黨團上午召開記者會。記者蔡孟妤／攝影
高市議會民進黨團上午召開記者會。記者蔡孟妤／攝影
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日前國民黨立委許淑華、國民黨文傳會副主委鄭世維在節目上指民進黨高市議員康裕成準備在議會對韓國瑜砸派，康裕成今澄清是要送「薩諾斯手套」，批許淑華、鄭世維抹黑、散布不實訊息，要求兩人2天內道歉，否則提告。

民進黨高市議員在高市議會強悍質詢高市長韓國瑜後，遭到網友灌爆臉書，民進黨團上午召開記者會痛批這是用網路霸凌嚇阻議會監督，如同新科技時代的新威權。

康裕成指出，議會質詢至今，民進黨議員林智鴻、鄭孟洳、黄文益、簡煥宗、康裕成、高閔琳、李喬如等人，相當於民進黨3分之1議員都被網路霸凌，痛批這種霸凌「順我者生逆我者亡」，結合網路、媒體的科技，形成「新威權」或「新獨裁」，用霸凌嚇阻民代監督，對台灣民主發展將有極大傷害。

另外，康裕成說，許淑華、鄭世維未經查證，即先後在電視台散布「康裕成準備對韓國瑜砸派」等誹謗、妨害她名譽的言論，即使她已在10日上午澄清後，兩人仍持續抹黑她。某電視台電訪後，仍用「事實真相如何只有當事人最清楚」這樣的話來質疑她澄清，令人遺憾！

康裕成要求許淑華、鄭世維要在2天内公開道歉，否則將提民刑事告訴，也將進一步研究電視台的新聞内容是否違背相關法令，若有，將提供給國家通訊傳播委完會審酌。

立法委員許淑華說，她敢在公開場合表達言論，就表示砸派一事不是空穴來風，就是因為有府會人員確實看見康所拿的紙袋內裝有蛋糕或派，懷疑動機不單純，因此緊急通報警方。

而鳳山警分局今也發聲明指稱，有情資顯示有議員要面見市長，恐有維安問題，因此要加強對維安勤務。明中更清楚指出，雖不瞭解議員所持紙袋內裝什麼，但確定有看到她在議會市長休息室前駐足，所幸韓市長另有行程，未與議員照面，才無任何情事發生。

許淑華強調，康能證明她本來袋子裡裝的就是手套嗎，而「沒得逞不代表沒預謀」，她的發言都是有所本，因此她不會道歉，想提告請自便。

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