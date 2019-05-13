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影／國安局長請假未準 召委拂袖而去

2019-05-13 10:25聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，民進黨立委蔡適應等人提案修法，大幅提高將外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度。但備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，會議主席蔡適應則說他並未准假，宣布將會議暫停，堅持要求彭必須親自出席，隨後離開外交及國防委員會而去。

立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，備詢的...
立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，由副局長柯承亨（右）列席備詢，會議主席蔡適應（左）則說他並未准假，宣布將會議暫停，堅持要求彭必須親自出席，隨後離開外交及國防委員會而去。記者許正宏／攝影
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立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，備詢的...
立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，由副局長柯承亨（圖）、胡木源列席備詢。記者許正宏／攝影
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蔡適應民進黨
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