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綠委提案提高在台從事間諜刑度 堅持國安局長須列席

2019-05-13 09:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，民進黨...
立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，民進黨立委蔡適應等人提案修法，大幅提高將外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度。但備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，會議主席蔡適應則說他並未准假，宣布將會議暫停，堅持要求彭必須親自出席。圖／翻攝立法院直播畫面
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立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，民進黨立委蔡適應等人提案修法，大幅提高將外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度。但備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，會議主席蔡適應則說他並未准假，宣布將會議暫停，堅持要求彭必須親自出席。

民進黨立委蔡適應提案，將外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員從事情報工作，而洩露或交付國家情報工作法第八條或第八條第一項以外之資訊者，將危害國家安全甚鉅，因此參考陸海空軍刑法第17條第一項第二款及第二十條及第二十二條的立法內容及意旨，修正第一項規定，適度提高刑責。

蔡適應的版本，是將原條文從事間諜行為而交付洩露或交付國家情報工作法第八條或第八條第一項以外之資訊者，處7年以上有期徒刑，提升到十年以上有期徒刑。而所洩漏或交付為第八條第一項以外應秘密之資訊者，由三年以上十年以上有期徒刑，提升到七年以上有期徒刑；而從事間諜行為而剌探或蒐集第八條第一項之資訊者，五年以上十二年以下有期徒刑；所剌探或收集為第八條第一項以外秘密之資訊者，原處一年以上七年以下有期徒刑，提升到處三年以十年以下有期徒刑。

國家情報工作法第八條第一項內容為：涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿。

審查會議上午邀請國家安全局長彭勝竹列席，但現場由副局長柯承亨代理列席備詢，幕僚表示局長請假。但擔任會議主席的蔡適應強調他並未准假，隨即指示將會議暫停，要求彭勝竹須親自出席後，再展開修法審查，會議目前休息中。

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