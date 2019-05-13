中科量身打造標案疑雲 陳良基：相關人員已調離現職

2019-05-13 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



中科智慧機器人創新自造基地採購案，日前遭立委黃國昌質疑有弊，為鴻海相關公司睿綸生技量身打造標案，科技部長陳良基今天表示，科技部質詢後當天已啟動調查，並將相關人員調離現職，以讓調查公正進行。

陳良基今天出席立法院教育委員會，會前針對媒體詢問中科案進度。陳良基說，有關中科採購案問題，科技部政風處委員質詢後當天就啟動調查，並請廉政署協助，進行證據的保全，包含電腦封存等。他也跟政風處特別交代，科技部秉公處理勿枉勿縱，希望透過司法偵辦，該調查就調查，該給同仁清白也盡快給同仁清白。

陳良基表示，除了司法偵辦，他認為也需要進行行政調查，科技部也立刻成立專案小組，就採購程序行政面檢討，專案小組第一次會議也決議要把相關利益應迴避人員調離本職，所以涉案主管有嫌疑部分都調開，讓調查更公正透明進行。

陳良基說，由於這是前瞻基礎的案子，委員也提到本案的處理對未來年輕人照顧、科技創新都非常重要，希望相關推動步驟不應該受本案影響，要盡快繼續前進，一方面照顧年輕人，另一方面在科技創新部分推動智慧化行動創新基地。