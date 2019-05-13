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文博會人氣爆棚 就該學「台灣燈會」全台走透透？

2019-05-13 03:12聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

第九屆台灣文博會5日閉幕，寫下參觀人數破35萬人次的新紀錄，展場的創意與質感也獲好評。多位立委提議文博會應效法「台灣燈會」走出台北，每年到不同縣市巡迴，將文創效應帶到地方，文化部長鄭麗君承諾評估可行性。但也有文創業者提出警訊，文博會的國際買家未隨人潮增加、反而下滑，定位有待釐清。

事實上，台灣已有「台灣設計展」走「台灣燈會」模式，每年以徵選方式與地方政府合作辦理，也是由文博會主辦單位台灣創意設計中心(台創中心)執行，今年將在屏東舉辦。

台創中心董事長張基義指出，當初設定便是「台灣設計展」深耕本土，「台灣文博會」走國際路線。台創中心每年都會邀國外買家參訪文博會，在首都舉辦有其優勢；若每年換城市，行銷、場地規劃每年得重新來過。這也是為什麼國際重要的設計商展如米蘭設計周，皆為固定時段和城市舉辦。

這也是文博會首次被要求「走入地方」。多次參與文博會策展的格式設計主持人王耀邦指出，文博會今年首次設置四個地方文化館，舉辦市集引進地方品牌，反應頗佳，因此掀起「在地化」的討論。

王耀邦認為，「深入本土」是可以討論的方向，但不必非得讓文博會「全台走透透」。換個角度思考，他認為可以讓文博會當基地，歡迎各地政府來文博會設地方館，台創中心也可以設計「地方小旅行」，帶著國際買家下鄉走逛。

台灣文博會最初的定位是供文創品牌設攤的國際商展，三年前加入設計展概念成功吸引普羅大眾，人潮一年比一年多。張基義認為，混合兩種功能可發揮加乘作用。

然而，文博會展場眾多、分布整個台北，純商展的花博展區和純設計展的華山展區相隔頗遠，少人能全部走完。如果只逛華山或只逛花博，無法看見全貌，容易讓人「誤會」文博會的定位。

立委對文博會的「誤會」，某種程度也顯示文博會的「商展」角色模糊。一位不具名的文創業者觀察，今年國際買家的人數、下單並未隨人潮提高，反而下滑。文博會也因缺乏吸引國際吸引力，大型文創品牌幾乎絕跡。這位業者認為，台灣文博會缺國際知名度，主辦單位必須更花心思、想奇招邀國際買家，這些年卻把心力都擺在「容易被看見」的設計展。

以台灣鐵花窗為設計主題的「布菈瑟」文創品牌，今年首度參展文博會。創辦人林小姐指出，主打圖像授權的花博展區人潮洶湧，相較之下走器物品牌的松山展區的人潮不多。她希望主辦單位能增加展區與展區之間的連結，適度引導人潮。

頑石文創創辦人程湘如指出，文博會提供台灣小型文創品牌舞台，但這些小型品牌人力少，缺乏行銷人才，擺了攤卻不知如何跟國際買家談生意。文博會反映台灣文創界的整體困境，政府應透過文博會當平台，協助新創團隊補足走入國際的能力。

立委對文博會「全台走透透」的要求，顯示融合了商展和設計展的文博會，需要更明確的論述和定位。作為展現台灣設計力的國家級舞台、以及吸引國外買家的品牌櫥窗，文博會會不會因為功能複雜，反而失去要替台灣品牌拉國際生意的初衷，或是搶走原本該屬於台灣設計展的風采？文博會成功聚集人氣之後，下一步如何跨出，可得好好思考。

文博會今年首次設置四個地方文化館，圖為台東館搬來27噸的稻草。記者陳宛茜/攝影
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文博會寫下參觀人數破35萬人次的新紀錄。圖/台灣創意設計中心提供
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文博會以廟會拜桌概念引進24個地方品牌，大受歡迎。記者陳宛茜/攝影
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文創台灣燈會
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