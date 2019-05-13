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挺婚姻平權 大學生緊急動員赴立院聲援

2019-05-13 00:11聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大法官釋憲，認定民法排拒同性婚姻違憲，立法院近期展開相關法令修訂，但挺同、反同各有法條待協商及表決，多所大專校院學生聯合動員，以「彩虹的未來，需要你我守護！」為名，號召全台各地的大專校院學生，在14日、17日立院預定進行協商和表決的關鍵時刻，到立法院外為支持同性婚姻的立法委員聲援，並呼籲仍在搖擺、甚至反對同性婚姻的立委，應正視遵守大法官釋字第748號的意旨，於立法院中協力保障同性婚姻的權利。

學生團體表示，今年2月，行政院發布《司法院釋字第748號解釋施行法》，雖於此草案中「同性配偶無法在婚姻關係中共同收養」及「同性配偶得否準用《人工生殖法》」尚有疑慮，然因基本上符合大法官釋字第748號的精神與公投結果，因此獲得超過30間以上學生會與學生團體支持，並呼籲立法委員需恪守大法官釋字第748號精神。

學生團體指出，時至今日，司法院大法官所訂兩年時間將於5月24日屆至，而目前立法院內除行政院版《司法院釋字第748號解釋施行法》外，仍有明顯違反憲法與釋字精神的兩案同婚法案，分別為賴士葆立委提出的《公投第12案施行法》及由林岱樺立委提出的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法》。

連署學生團體包含：國立台灣大學學生會、國立台灣大學學生代表大會、國立台灣大學法律學院學生會、國立台灣大學文學院學生會、國立台灣大學電資學院學會、國立台灣大學社科院學生會、國立台灣大學生農學院學生會、台灣學生聯合會、國立成功大學學生會、國立台灣師範大學學生會、國立中正大學學生會、國立中興大學學生會、輔仁大學學生會、國立東華大學學生會、東海大學學生會、國立中山大學學生會、國立台中教育大學學生會、東吳大學學生議會、台北市立大學學生會、逢甲大學學生會、國立台南大學學生會、國立中正大學公共事務研習社、高雄醫學大學巴塞拉性別社友善社、國立台灣大學哲學系學會、國立台灣大學社會系學會、國立東華大學師資培育學會。

30多間大專校院的學生會與自治組織代表共同聲明，支持婚姻平權，並號召大學生到立法...
30多間大專校院的學生會與自治組織代表共同聲明，支持婚姻平權，並號召大學生到立法院，對民意代表施壓，要求立委遵守大法官釋憲精神。圖／取自台大學生會臉書
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