挺婚姻平權 大學生緊急動員赴立院聲援

2019-05-13 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



因大法官釋憲，認定民法排拒同性婚姻違憲，立法院近期展開相關法令修訂，但挺同、反同各有法條待協商及表決，多所大專校院學生聯合動員，以「彩虹的未來，需要你我守護！」為名，號召全台各地的大專校院學生，在14日、17日立院預定進行協商和表決的關鍵時刻，到立法院外為支持同性婚姻的立法委員聲援，並呼籲仍在搖擺、甚至反對同性婚姻的立委，應正視遵守大法官釋字第748號的意旨，於立法院中協力保障同性婚姻的權利。

學生團體表示，今年2月，行政院發布《司法院釋字第748號解釋施行法》，雖於此草案中「同性配偶無法在婚姻關係中共同收養」及「同性配偶得否準用《人工生殖法》」尚有疑慮，然因基本上符合大法官釋字第748號的精神與公投結果，因此獲得超過30間以上學生會與學生團體支持，並呼籲立法委員需恪守大法官釋字第748號精神。

學生團體指出，時至今日，司法院大法官所訂兩年時間將於5月24日屆至，而目前立法院內除行政院版《司法院釋字第748號解釋施行法》外，仍有明顯違反憲法與釋字精神的兩案同婚法案，分別為賴士葆立委提出的《公投第12案施行法》及由林岱樺立委提出的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法》。