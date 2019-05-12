挺自經區 王金平：自由開放智慧管理是唯一出路

2019-05-12 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



自經區議題延燒，國民黨砲口一致對外，痛批民進黨政府只會自己嚇自己。有意爭取2020總統提名的國民黨立委王金平也直批，蔡政府將自經區視為大陸貨加工出口的特區，是昧於現實的抹黑。王金平今天再指出，自經區是要建構台灣成為一個「智慧自由島」、「創新產業鏈」、「跨域加值化」的重要基石，民進黨執政以來，一直以「產業政治化」、「政治產業化」的態度與做法，讓台灣產業環境惡化經濟發展受阻。

王金平指出，自經區的政策方向，應以開創建立台灣成為一個自由經貿智慧島的政策方向去討論，制定一個符合台灣目前與未來需要的條例。很多人會想到一旦產業開放自由了，可能會帶來一些顧慮與傷害，但事實上這些顧慮屬於「管理層面」。政府的政策一定要走對方向掌握正確的道路，一個政府的領導能力應做出正確的抉擇，一定要有正確的方向與可行的做法。他認為，未來產業發展的方向，自由開放智慧管理是唯一的出路。

王金平說，台灣要向全球開放，與全世界做朋友，台灣要成為自由經貿智慧島，產業才有大發展，青年才有大未來，我們要打開世界市場及關貿的障礙，與全世界的工廠和市場接軌，積極加入CPTPP與RCEP等雙邊及多邊國際經貿組織，才能突破產業的困境及挑戰，創造開展台灣的生命力。

他也說，我們要丟棄只會訴說問題、解釋困難，抱怨環境，逃避責任的領導人，不要再令民眾陷入失望、悲觀、孤立、閉鎖的錯誤方向與情境，解決衝突、智慧管理是政府政策規劃推動不二方針，台灣需要一個有能力、定方向、提方法、肯實現的政府。

王金平說，「透過法規鬆綁，營造便捷的產業環境，促進人流、物流、資金流與科技流的自由流動」，引領全球化創新加值市場的佈局，真正真心能夠和全世界來接軌，他要讓台灣重新登上榮耀之島，讓台灣產業能夠再次轉動、行動、驅動與耀升。