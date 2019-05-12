韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話

2019-05-12 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



今天母親節，高市長韓國瑜在臉書發起留言給媽媽的活動，小編挑選最深情留言，再由韓國瑜下午直播打電話給媽媽，代網友念出留言。有的媽媽靜靜聽完，含蓄表示感謝，也有媽媽難掩興奮，韓國瑜都念完了還不想掛電話，直呼「還要聽」。

韓國瑜日前發起留言給媽媽說出心裡話活動，由小編挑選深情留言，再由韓國瑜在今天母親節直播中親自致電給母親，代為念出心裡話，並祝福每位媽媽母親節快樂。韓國瑜共打了12通電話，其中1通未接通，另念了2則留言給網友已過世的母親。

韓國瑜說，他去年父親節直播時，選擇一些電話打給爸爸，獲得好評，今年很多網友說，能否母親節也抽一些留言打給媽媽，所以這次選了10多位母親，把他們孩子寫的短短的話，可能自己不好意思講，希望由他打給媽媽，文字中充滿愛，其中2位媽媽已離開，孩子們希望跟天上媽媽講話，讓人聽了心酸。

韓國瑜打通11通電話，其中一名女兒說自己當媽媽才知道，媽媽教養她長大多辛苦，還因照顧孩子，飽受職業病折磨，感性的說希望下輩子換媽媽來當女兒，一定讓媽媽成為全宇宙最幸福快樂的孩子，讓媽媽聽了害羞直呼女兒「很孝順」。

也有孫女要向阿嬤道謝，感謝阿嬤支持、照顧和鼓勵；有當軍人的兒子要媽媽保重身體，叮嚀媽媽不舒服要看醫生；還有念書搬到外地生活的女兒，離家後發現沒有媽媽很空虛，後悔在母親節跟媽媽吵架，感謝媽媽包容，下半輩子讓媽媽依靠。

一名媽媽聽到韓國瑜的聲音立刻尖叫，子女也在留言中虧媽媽說，媽媽現在應該很開心，心裡小鹿亂撞、少女心噴發，但不是因為留言，而是因為韓國瑜。韓國瑜講完留言，高興的媽媽還一度捨不得掛電話直呼「還要聽！」

還有一位兒子留言感謝媽媽單親扶養他長大，他說要用功讀書，將來好好照顧媽媽，並成為優秀護理師，完成媽媽年輕時的夢想，還說知道媽媽很喜歡韓國瑜，所以他要透過韓國瑜向媽媽說母親節快樂。媽媽聽了留言果然開心笑不停，還說支持韓國瑜選總統。