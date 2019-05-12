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吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」

2019-05-12 16:37聯合報 記者鄭媁╱即時報導

法務部矯正署核准前總統陳水扁第18次的保外就醫展延申請，期限到今年8月4日，日前又出席凱達格蘭基金會感恩餐會暨新書簽名會，引發熱議。國民黨前立委吳育昇日前在節目中拿出陳水扁2014年寫給他的信，質疑扁為了申請保外資格，真的「不擇手段」。

吳育昇指出，2014年7月4日陳水扁親筆寫了一封信給他，信中清楚、明白表達「讓我保外就醫，保外就醫不算刑期，醫好了還是要回監；如有違背保外就醫之目的如趴趴走、甚或去助選，隨時可以撤銷許可再抓回來關。」、「我很清楚出去後什麼可以做，什麼不可以做。我不會出去搞政治的。」

陳水扁在信中也寫道「我不敢奢求特赦，讓我出去就醫，醫好了再回來關。」等字句，吳育昇也批評，扁在信中句句誠懇，為了申請保外就醫不擇手段。

吳育昇表示，這封親筆信他不曾公開，但這麼多年來發現扁完全在玩弄台灣人善良的人心，所以他主張陳水扁應該回監繼續服刑。他也質疑民進黨政府，所有人都看得出來，阿扁的身體和精神越來越好，為什麼只有民進黨政府看不出來？而中監18次展延保外就醫期限，一再讓阿扁踩紅線挑戰台灣司法。

吳育昇日前就針對扁是否應該回中監繼續坐牢，公布一波電話語音民調，在4月25日至4月28日針對新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）調查，結果顯示，在有效回覆的電話中，超過71.9%受訪民眾認為陳水扁應該回中監坐牢。

吳育昇表示，不管是從司法面或民意面來看，應該讓陳水扁應該回中監繼續坐牢，民進黨不要再無視司法。

前立委吳育昇日前在節目中拿出陳水扁2014年寫給他的信，質疑扁為了申請保外資格，...
前立委吳育昇日前在節目中拿出陳水扁2014年寫給他的信，質疑扁為了申請保外資格，真的「不擇手段」。吳育昇提供
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陳水扁吳育昇保外就醫
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