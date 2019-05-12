綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色

2019-05-12 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今早前往土城慈法禪寺，參與「2019新北國際佛誕文化節-慶佛誕叩鐘祈福活動」，面對民進黨不斷攻擊高雄市長韓國瑜以及國民黨現在初選情況，侯友宜表示，每個人都有各自的想法及扮演的角色，只要把角色扮演好，為台灣找到一條宏觀的國際路線，這就是往前走最大團隊力量的集結。

針對民進黨頃全黨之力對韓國瑜炮火不斷，侯友宜表示，每個人有不同的觀點，站在一個團隊，各自要扮演不一樣角色，把角色扮演好，凝聚所有力量 為台灣、為中華民國找到一條更具有宏觀的國際路線，這是大家要往前走，最大團隊力量的集結。

被問到郭台銘對於九二共識、一中原則的解讀與國民黨黨綱不同，侯友宜說，對一個現任新北市長，他的角色非常清楚，他先把市政建設做好，在兩岸，他會以城市市長身份跟中國大陸緊密做好城市交流，創造兩岸雙贏，從經濟、文化、教育等，好好走下去，緊密地站在一塊。