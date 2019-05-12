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郭台銘：悶經濟年輕人只拿那樣的薪水 台灣無望

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綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色

2019-05-12 15:32聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市長侯友宜今早前往土城慈法禪寺，參與「2019新北國際佛誕文化節-慶佛誕叩鐘祈福活動」，面對民進黨不斷攻擊高雄市長韓國瑜以及國民黨現在初選情況，侯友宜表示，每個人都有各自的想法及扮演的角色，只要把角色扮演好，為台灣找到一條宏觀的國際路線，這就是往前走最大團隊力量的集結。

針對民進黨頃全黨之力對韓國瑜炮火不斷，侯友宜表示，每個人有不同的觀點，站在一個團隊，各自要扮演不一樣角色，把角色扮演好，凝聚所有力量 為台灣、為中華民國找到一條更具有宏觀的國際路線，這是大家要往前走，最大團隊力量的集結。

被問到郭台銘對於九二共識、一中原則的解讀與國民黨黨綱不同，侯友宜說，對一個現任新北市長，他的角色非常清楚，他先把市政建設做好，在兩岸，他會以城市市長身份跟中國大陸緊密做好城市交流，創造兩岸雙贏，從經濟、文化、教育等，好好走下去，緊密地站在一塊。

對於同樣參選國民黨初選的新北市前市長朱立倫，在初選階段有落後的情形，侯友宜表示， 一直都幫朱立倫加油打氣， 每個人的人生路，要靠自己走出來，越困難就要堅強邁進，他個人只要把市政建設做好，讓大家知道，他們一棒接一棒會做得更好，這樣的態度對候選人就是最好支持 。

新北市長侯友宜（中）針對民進黨攻擊韓國瑜以及郭台銘的兩個中國說表示，每個人都有各...
新北市長侯友宜（中）針對民進黨攻擊韓國瑜以及郭台銘的兩個中國說表示，每個人都有各自想法和角色，只要能為台灣找到國際路線，這就是最大團隊力量的集結。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜韓國瑜
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