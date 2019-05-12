郭台銘向陸喊話 徐世榮：比朱立倫韓國瑜有骨氣多了

2019-05-12 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天在大安森林路口回應媒體提問「兩國論」時說，「今天是母親節，我還是一句話，呼籲大陸當局正視中華民國存在的事實」。政治大學地政系教授徐世榮在臉書表示，郭台銘比吳敦義、王金平、朱立倫、韓國瑜等人都來得有骨氣多了。