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力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

郭台銘帶媽媽曬太陽 送康乃馨給支持者

2019-05-12 14:05聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘中午與兒子郭守正一同帶媽媽初永真到大安森林公園曬太陽，並送康乃馨給支持者，祝福大家母親節快樂，並在眾人面前下跪獻吻，強調「沒有母親沒有今天，天下媽媽最偉大。」

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（左）到大安森林公園曬太陽，並送...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（左）到大安森林公園曬太陽，並送了一條保暖蓋毯給她當母親節禮物。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（中）到大安森林公園曬太陽，並説...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（中）到大安森林公園曬太陽，並説夏天要做一頂新的國旗帽給她戴。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（左）中午帶媽媽初永真（右）到大安森林公園曬太陽，並在...
國民黨總統初選參選人郭台銘（左）中午帶媽媽初永真（右）到大安森林公園曬太陽，並在眾人面前下跪，接受媽媽送他的一幅親手畫。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（左）到大安森林公園曬太陽，兩人...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（左）到大安森林公園曬太陽，兩人交換禮物並互送飛吻表達母子情深。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（左）帶媽媽到大安森林公園曬太陽，並發送康乃馨給支持者...
國民黨總統初選參選人郭台銘（左）帶媽媽到大安森林公園曬太陽，並發送康乃馨給支持者，祝大家母親節快樂。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（左後）中午與兒子郭守正（右）一同帶媽媽初永真（左前）...
國民黨總統初選參選人郭台銘（左後）中午與兒子郭守正（右）一同帶媽媽初永真（左前）到大安森林公園曬太陽。記者余承翰／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（中）到大安森林公園曬太陽，並在...
國民黨總統初選參選人郭台銘（右）中午帶媽媽初永真（中）到大安森林公園曬太陽，並在眾人面前下跪，強調「沒有母親沒有今天，天下媽媽最偉大。」記者余承翰／攝影
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大安森林公園郭台銘母親節
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