回批賴清德 郭台銘：先贏民進黨初選再跟我談

2019-05-12 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前「一中各表就是兩個中國」相關說法，引發爭論。郭台銘在母親節中午，帶著年逾94歲的媽媽郭初永真到大安森林公園散步，並接受媒體訪問。郭台銘表示，他只有一句話，「大陸當局必須重視中華民國存在的事實」，至於怎麼表，不重要，這是他的核心論述。

郭台銘表示，中華民國是他從小生長的地方，「中華民國是我的唯一」，也是他為中華民國參選的主要原因，他呼籲北京當局必須重視，讓中華民國的國旗帽，在海峽兩岸都能自然戴起來。如果他們不能重視，「他們就會離我愈來愈遠」。

對於行政院前院長賴清德質疑他會不會在台灣講一套，在中國講一套？郭台銘反譏，賴清德是麻煩製造者，他自己問題不夠多嗎？「請他趕快贏得民進黨初選，才有資格跟我談，不要來蹭溫度，」大家要拚經濟，不要拚口水。

郭也質疑，賴清德在行政院長任內做了多少事情？政治是要替經濟、替農民、替健康服務；蔡英文是政治替選舉服務、替自己當選服務，通過許多法案都是不公不義的。

現場媒體說，民眾感覺郭台銘最近臉上的斑有變淡，郭台銘則笑說，太太曾馨瑩親自幫他畫了一個多小時，「說我總要遮醜，」感謝太太。