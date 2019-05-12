被問柯蔡配 柯文哲：你嘛麥欺負人！

2019-05-12 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午拜訪台中市一家有線電視公司時，竟有媒體問他「2020的柯蔡配...」，柯文哲當場嚇了一跳，還不等記者問完，就說「你嘛麥欺負人，人家當總統！」隨即接著說，「來來，下一題吧！」。