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對中國態度 柯文哲：要務實、不要草螟弄雞公

2019-05-12 13:10聯合報 記者黃寅╱即時報導

北市柯文哲上午在台中市拜訪一家有線電視公司時，有媒體詢問他反對蔡英文總統的「親美抗中」政策的看法時，他指出，應務實看待這樣的問題，親美是一定要的，且基本上我們與美、日有比較接近的價值，但對中國不一定要採用對抗的態度；親美是主軸，但他不贊成處理中國問題「大聲小聲」台灣話叫做「草螟弄雞公」那是沒有必要。

也有媒體以網友認為旺旺集團副董事長胡志強在參加北京舉行的媒體峰會時，「宣揚一國兩制」，並有網友認為應把胡從柯文哲的台北市府大陸小組名單中剔除？柯文哲說，他（胡）只是一個委員，常常我們聽聽大家的意見，但沒有要你照單全收。

他進一步說，超越藍綠不是要消滅藍綠，而是要讓藍綠在台灣島上和諧生存；國家的主軸和方向自己把握住就好；每個人都可以講他的意見，但聽聽而已嘛，又沒有要你照單全收；我們把它當成其中的一個意見，但不必以為因為這樣就有多大影響。

對於這兩天跑了中彰兩地，未來2020是否有機會站穩腳步？他認為現階段仍是學習之旅，2014年選台北市長以前，他也是到濁水溪以南到處看，這次也是一樣，「不要以台北看天下」台北是台灣的櫥窗，但不應以台北的眼光來看台灣；對他而言，這樣的經驗對他而言是個學習。

對於昨天在一中商圈有粉絲辱罵記者，他表示不要為小事吵架，夏天到了，大家火氣慢慢變大了，而粉絲本是義勇軍，不是正規軍，本在管理上就比較困難，但只能道德勸說。而且，處在社會上不要常以單一事件去衡量全局，小的錯誤處理掉就好，不必要太誇大；台灣社會今天常常就是太誇大了，台灣社會應慢慢走向理性的對談，這種文化應該要一步一步的去建立起來。

台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，和該公司人員合影。記者黃寅／攝影
台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，和該公司人員合影。記者黃寅／攝影
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台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，拿起機上盒端詳了一番。記者黃寅／攝...
台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，拿起機上盒端詳了一番。記者黃寅／攝影
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台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，了解手機和電視間的視訊功能。記者黃...
台北市長柯文哲上午拜訪台中一家有線電視公司時，了解手機和電視間的視訊功能。記者黃寅／攝影
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柯文哲北市
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