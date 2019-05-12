蔡英文彰化拜媽祖 求大家給她更多時間讓台灣更好

2019-05-12 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



蔡英文總統今天到彰化縣以宮廟之行「和大家一起過母親節」，民進黨地方人士也發動造勢，舉著「小英2020繼續當總統」的支持牌，蔡英文說，拜託大家，給她更多時間，做得讓台灣更好，讓大家過更好的日子。

蔡英文今天的彰化之行，前彰化縣長魏明谷、彰化市長林世賢、彰化縣黨部主委邱建富等人都提前在臉書公佈蔡英文行程表，現場也來了不少民眾「造勢」「小英總統，台灣囝仔愛你，相信你」「小英2020繼續當總統」。

第一站到彰化市南瑤宫時，彰化市長林世賢致詞說，蔡英文就像媽祖林默娘，有德，靜靜在做事情，承擔所有困難，為了台灣，像媽祖一樣為了眾生承擔一切。

蔡英文說，要來拜媽祖感謝媽祖保庇台灣，讓台灣平安，國家進步、社會和諧，也要祝台灣的媽媽母親節快樂。

更謝謝現場幫她打氣的大家，蔡英文說，從2016以來一直打拚就是要為台灣打好基礎，做改革、轉型正義、拚經濟、顧主權，用3年打基礎打地基，要一層層往上蓋，要蓋一層堅固的大樓給台灣人。

蔡英文也強調，雖然現在在彰化是不同黨派縣長執政，但中央政府一定會不分黨派，一起打拚，要讓彰化有發展，讓大家過好日子，不論是交通建設、重要投資、照顧農民、照顧中小企業，每一件都不會少，只有更多，要一起把彰化做得更好。

她說，這幾年打基礎後，不只台商回來，也有很多外商到彰化投資，投資最多的就是彰化外海的離岸風電，也希望離岸風電讓彰化有更多好的工作機會，讓年輕人可以回來工作，可以和父母在一起，得到好的照顧，要加強投資力道，讓更多投資到彰化。