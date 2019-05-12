民團：連蓋養雞場都與農民溝通 農地工廠「反客為主」
為解決農地種工廠爭議，政院版《工輔法》修法，立法院經濟委員會初審通過。不過地球公民基金會山林國土組專員吳其融質疑，連業者要蓋養雞場，農委會都要求業者須先與周邊三百公尺居民溝通，並簽署同意書。但現在《工輔法》修法，讓農地工廠就地合法，卻不需要農民同意？經濟部沒有要求業者要做什麼，質疑為什麼只有周邊蓋養雞場，農民可以拒絕，工廠卻無法拒絕？
台灣農村陣線議題專員王章逸說，這次《工輔法》修法都是從工廠角度思考，並無以農業出發，只是一昧想讓農地工廠爭議解套，甚至還有立委提案的附帶決議，要放寬農地工廠限制，包括放寬隔離綠帶不受1.5公尺的限制、提高建蔽率等，未來農地工廠蓋的水泥牆，勢必也將遮蔽太陽光影響作物生長，《工輔法》修法就是讓工廠在農地上「反客為主」、「毀農滅國」條款。
吳其融提到，農民對農地種工廠相當無奈，過去台中就曾有瀝青工廠，儘管一天到晚被舉報汙染，卻遲未改善，就是因地方政府無作為，民間團體從今年5月至今，也陸續收到4封民眾舉報農地違章工廠，但政府不管就是不管，也讓公民團體相當無力感。
王章逸擔憂，若《工輔法》修法通過，僅管有五年輔導期，但卻無落日條款，等同是給農地工廠免死金牌，尤其《工輔法》第28條之10第二款，規定非都市土地都可合法化，只要放任有農地工廠零星在農地，就是會有農地污染風險，政府還是應該將農地工廠朝群聚化管理。另外《工輔法》也應納入公民訴訟條款，否則只要地方政府不作為，民眾一直檢舉都沒有用，至少可以走司法訴訟程序。
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