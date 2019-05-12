民團：連蓋養雞場都與農民溝通 農地工廠「反客為主」

2019-05-12 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



為解決農地種工廠爭議，政院版《工輔法》修法，立法院經濟委員會初審通過。不過地球公民基金會山林國土組專員吳其融質疑，連業者要蓋養雞場，農委會都要求業者須先與周邊三百公尺居民溝通，並簽署同意書。但現在《工輔法》修法，讓農地工廠就地合法，卻不需要農民同意？經濟部沒有要求業者要做什麼，質疑為什麼只有周邊蓋養雞場，農民可以拒絕，工廠卻無法拒絕？

台灣農村陣線議題專員王章逸說，這次《工輔法》修法都是從工廠角度思考，並無以農業出發，只是一昧想讓農地工廠爭議解套，甚至還有立委提案的附帶決議，要放寬農地工廠限制，包括放寬隔離綠帶不受1.5公尺的限制、提高建蔽率等，未來農地工廠蓋的水泥牆，勢必也將遮蔽太陽光影響作物生長，《工輔法》修法就是讓工廠在農地上「反客為主」、「毀農滅國」條款。

吳其融提到，農民對農地種工廠相當無奈，過去台中就曾有瀝青工廠，儘管一天到晚被舉報汙染，卻遲未改善，就是因地方政府無作為，民間團體從今年5月至今，也陸續收到4封民眾舉報農地違章工廠，但政府不管就是不管，也讓公民團體相當無力感。