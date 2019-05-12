韓國瑜網路聲量正負評接近黃金交叉 朱立倫正評最高

2019-05-12 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020總統大選，藍綠候選人未定，連帶影響白色力量的柯文哲是否參選，儘管目前高雄市長韓國瑜在各項民調仍一騎絕塵，領先黨內和其他政黨參選人，但根據Quickseek的網路輿情大數據觀察顯示，韓國瑜最近一週不僅網路聲量下降，正負面評價也接近「黃金交叉」，其中媒體負面評論已經高過正面評論。

根據Quickseek輿情大數據顯示，韓國瑜的網路聲量占比從「五點聲明」前的65%，5月10日已跌至38%，新聞媒體的負面評價超越正面評價為-4.77%；PTT負面評價也超越正面為-10.73%；論壇更達-11.48%，甚至韓國瑜總體口碑PN值，正面除以負面評價僅剩1.0245，已接近「黃金交叉」，從趨勢看，韓國瑜從五點聲明、自經區跳針、真假韓粉等連鎖效應下，韓的PN值正負評價總量還在下降，若再不止跌恐變成負。

至於蔡英文總統的PN值，根據Quickseek網路輿情大數據觀察，自去年底九合一選舉過後，蔡整體呈現穩健上漲，不僅在總討論聲量，正面評價也持續穩定領先其他候選人。倒是台北市長柯文哲自去年選舉過後，網路聲量並不算亮眼，尤其臉書同溫層的討論指數支持度，呈現-11.69%。