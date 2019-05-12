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學者：韓流持續性出現瓶頸 辣台派穩扎穩打

2019-05-12 13:05聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜儘管目前各民調仍獨冠群雄，但Quickseek網路輿情大數據顯示，韓最近一週正負評價接近「黃金交叉」。文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，這透露「韓流持續性，出現嚴重瓶頸」的警訊；實踐大學講座教授江岷欽則認為，韓沒有做好角色調整，須從選前的個人形象造勢轉為執政型態，韓現階段該著重政策論述及政策牛肉，若韓沒有在施政上扎根，恐怕表層的網路聲量也會慢慢消逝。

鈕則勳認為，韓國瑜正負評接近黃金交叉，第一個原因是因韓最近發言專業性備受質疑，另外所謂的假韓粉攻擊名嘴、立委，甚至灌爆粉專，這也可能讓挺韓的中間選民開始保持觀望。甚至韓國瑜對自己的「粉」，欠缺操控能力，也會讓中間支持者覺得「到底發生怎麼一回事？」

江岷欽也提到，韓聲量由正轉負的轉戾點，應是從訪美回來後，韓不斷纏鬥在非正面新聞事件中，包括黃光芹版稅、四千萬企業捐款、自經區跳針白眼等。江認為，民眾對韓國瑜的期望也在改變，若韓國瑜能調整角色，符合民眾選前、選後不同期待，才能繼續往上爬。

至於蔡英文總統網路聲量穩健上漲，鈕則勳表示，蔡年初嗆習近平後，蔡以辣台妹定位找到施力點，儘管目前網路聲量屬穩定上漲，但越接近2020，蔡的選戰策略若還都是以負面操作，挑弄、緊縮兩岸關係，選戰中被戳破的機率也高。江岷欽也認為，蔡不斷打主權牌，但對最近的自經區議題，卻是討論都不討論，就直接否定，這對蔡來說是不加分，江認為，主權牌打到2020，政治效用一定遞減，畢竟對民眾來說「主權離我太遠，生活離我太苦。」

至於郭台銘，江認為，郭「後勢看漲，不過樂觀中帶有隱憂」，江表示，當韓國瑜的發大財停留在口號，郭台銘卻是打出發大財的實踐者，但郭台銘的隱憂，在於目前他還不是國民黨候選人，所以各種攻擊、明槍暗箭還沒有出來。倒是賴清德的初選策略，江岷欽認為，賴典型的佛係打法，注定會讓自己變成民進黨的「雲中白鶴」，也就是「與世無爭，怎麼會贏？」

高雄市長韓國瑜最近一週正負評價接近「黃金交叉」。學者認為，這透露「韓流持續性，出...
高雄市長韓國瑜最近一週正負評價接近「黃金交叉」。學者認為，這透露「韓流持續性，出現嚴重瓶頸」的警訊。圖／記者劉學聖／攝影
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