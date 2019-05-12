吳育昇：蔡無心治國 睜眼說瞎功力 與扁不相上下

2019-05-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨前立委吳育昇今天表示，蔡英文不敢台獨建國、卻是台獨思維治國。蔡只有兩種心態，一是甘為美國反中，二是為達總統提名不擇手段，蔡根本無心治國。

吳育昇指出，蔡沾沾自喜台灣站在反對中國的最前線，甘做美國對抗中國大陸的棋子，陷兩岸關係日益緊張對立，在中美貿易大戰啓動，不但未做國安因應、且坐視台灣可能被連累制裁之風險，甚至擦脂抹粉認為可從中獲利，大言不慚說現在經濟是20年來最好，睜眼說瞎話的功力，和阿扁簡直不相上下。

吳表示，蔡英文對美像是吃了迷幻藥，天天坐等美國拋出囗惠實不至的糖衣，什麼軍艦繞台能保護台灣？為台灣打仗？什麼台灣保障法從2016年通過迄今，有何措施利台？掰出一個美軍陸戰隊駐台，早已既成事實卻冷飯熱炒餿味十足。甚至最近日本大肆慶祝釣魚臺列為國土，不見謝長廷抗議，不見蔡英文公開斥責，此種行徑不僅形同默認，根本放棄國土，未來打國際官司更是不利。

吳育昇指出，蔡英文天天想著黨內總統提名，重要談話皆集中在此，什麼民調會造成黨分裂，什麼手機民調才公平，她根本無心用心國政，台灣產業空洞化、反核的電力危機、無法加入任何國際組織的衝擊⋯⋯幾乎沒有站在國家領導人的高度面對、討論、因應解決，國家安全會議已經聊備一格。