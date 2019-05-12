momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



離開momo親子台將近六年的焦糖哥哥陳嘉行，最近收到前東家momo親子台寄來的存證信函，要求他不得繼續使用「焦糖哥哥」稱號，並要對他在活動中使用momo歡樂谷歌曲求償。時代力量立委黃國昌在臉書點出momo台的存證信函，表示「奇蠢無比」。律師葉慶元則在臉書提到，任何一個演員，即使演過007，當契約期滿，他就不能再自稱自己是007。鋼鐵人也是一樣，小勞勃道尼現在約期結束，他就不能再說自己是鋼鐵人，並且以此行銷自己。

葉表示，焦糖本身是通用物品，要註冊為商標的確會有爭議，不過「蘋果」也是一個很有名的商標，不是嗎？「焦糖哥哥」相對來講就更有顯著性，註冊為商標的爭議會更小。

葉提到，有人說，商標註冊的名稱是焦糖哥哥，所以他使用焦糖就沒有問題，真的是這樣嗎？身為使用焦糖哥哥這個藝名的藝人，在期滿之後使用與焦糖哥哥近似的名稱作為藝名，就會對焦糖哥哥這個商標造成淡化的效果，所以富邦要求他停止使用，自然有法律上的基礎。

葉表示，依據富邦momo台的公開聲明來看，他甚至在合約結束後，還明確的使用了焦糖哥哥的名義去表演，這部分違約就非常明確了。