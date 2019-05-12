初選焦點在郭韓? 朱立倫仍勤走基層提政策

2019-05-12 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今早前往土城慈法禪寺，參加「2019新北國際佛誕文化節-慶佛誕叩鐘祈福活動」，被問到國民黨初選焦點都在高雄市長韓國瑜以及鴻海董事長郭台銘，他卻勤跑基層，朱立倫說，他著重在台灣行腳、提出好政策兩大重點，針對藍營是否組成大智庫，朱說，這是他一向的主張，希望各類政見，都能成為大智庫的基礎。

朱立倫今早特地到土城慈法禪寺參加佛誕叩鐘祈福活動，新北市長侯友宜也會一同到場參與，針對初選，朱立倫被問到是否希望侯友誼能給予更多的支持，對此，朱立倫說，侯友宜一直都很支持，侯今天以市長身份來參加祈福活動，他們都是來祈求佛祖保佑。

國民黨初選即將啟動，黨內初選焦點都在韓國瑜及郭台銘身上，朱立倫卻勤跑基層，是想表現路遙知馬力？朱立倫說，基本是他就是2大重點，第一，就是台灣行腳，走片台灣各地，這幾天剛去苗栗、南投和澎湖，第二，就是提出好政策，民眾期待的就是有更好政策，讓台灣更好，國民黨是個團隊，我們大家都希望能夠深耕基層、提出好的政策 。

另外，有媒體問到，是否認為黨內太陽應該要團結，政策互相討論，甚至組成藍營大智庫，對此，朱立倫表示，這一向是他的主張，他認為藍營大智庫就是好的政策，讓國民黨爭去民眾的最基本方針，所以他不斷提出好政見，到目前為止，不管是要讓台灣更好，或是各類政見，這些都是藍營大智庫的基礎。