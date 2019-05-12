街舞走進總統府 蔡英文讚學子活力

2019-05-12 12:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



總統蔡英文在12日接見街舞冠軍隊伍時展現親民態度，配合舞者許多經典舞蹈動作拍了不少有趣的畫面。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 台大熱舞社整齊劃一的街舞，與風格多元的個人Solo感染了嚴肅的總統府！總統蔡英文12日接見「第十四屆 COLLEGE HIGH全國街舞制霸活動」來自台大、政大、開南等學校的冠軍隊伍。她勉勵學生要保持跳街舞的初衷，努力追求自己的夢想。而被問到有關媒體跟汪洋見面的問題時，蔡英文表示，會請國安單位注意台媒被中國滲透的情況。

年輕人充滿活力

台大熱舞社一身整齊劃一的褲黑套裝，卻展現個人項目不受拘束的自由風格。他們現場也帶來了Larking、Breaking、HipHop等不同風格的街舞。蔡英文表示，他們看起來都不像一般想像中的大學生，非常有活力。不論是團體跟個人冠軍，都有不同學校的學生獲獎，表示大學生在學習之餘，也可兼顧發展自己的才華。

蔡英文也在跟這些冠軍隊伍合照時，很親切的配合許多舞蹈的經典動作擺出姿勢。她說，這些隊伍讓她看到國家下一代的希望。她勉勵在場所有冠軍，在人生的道路上也可以像跳舞一樣，堅持自己的初衷，朝著夢想邁進。

會注意中國滲透行為

針對近日許多媒體與中國政協副主席汪洋開會的事情，蔡英文正色表示，這是中國對於台灣媒體的滲透，為了台灣的新聞自由跟言論自由免受中國干擾，她會請國安單位密切注意媒體被中資滲透的情況，以保護台灣不受中國假新聞干擾。

另外，針對台北市長柯文哲日前表示，蔡英文的外交政策是「親美抗中」，對於台灣處境並不利，她也回應，政府整體的外交目標是維護台海和平、維持台灣民主體制正常運作，柯市長過度簡化台灣的外交政策是不適當的。

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