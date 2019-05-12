【重磅快評】韓國瑜是劍宗還是氣宗？

2019-05-12 11:36 聯合報 主筆室



金庸武俠小說名著「笑傲江湖」的男主角令狐冲，是非常受歡迎的小說人物，不少政治人物都自己或被比為令狐冲。他以「獨孤九劍」闖蕩江湖，幾乎打遍天下無敵手。令狐冲的授業恩師是華山派氣宗的岳不群，獨孤九劍卻是劍宗高手風清揚傳授，所以令狐沖到底是氣宗，還是劍宗？

從小說裡得知，令狐冲雖是岳不群大徒弟，但多逢劫難，身上內力早就被化得一點不剩，倒是體內有一堆他無法控制的真氣四處流竄。他靠著獨孤九劍的劍法精妙，打敗不少高手，由此可證，他似乎應該算是「劍宗」無疑。

可是小說裡也提到，獨孤九劍若只憑劍法，其實對付不了真的高手。而令狐冲之所以內化解體內真氣的傷害，並成為真正的高手，其實是得力於少林派傳授的「易經筋」，讓他能真正地做到「以氣馭劍」。由此看來，到了小說後段，他似乎又變成了「氣宗」了。

不過，要討論「氣劍之辯」，還是得從根本談起。華山派本無氣宗、劍宗之別，是在該派兩位前輩偷看了葵花寶典後，對寶典內的練功法門產生嚴重歧異，才由此有了劍宗、氣宗的差別。更進一步說，劍宗和氣宗不是本來就有的，而是因為人才創造出來的。

放到政治人物身上，高雄市長韓國瑜曾自比是「令狐冲」，儘管對這個自稱，外界看法不一。不過從過去這一陣子的表現看來，韓國瑜口才極佳，反應快，又具備個人魅力，顯然很符合劍宗「招式優先」的定義，倒是和令狐冲在小說裡的路子一致。

不過，韓國瑜近日在外界評價上，卻遇到「撞牆」的情況，說穿了，根本原因就在於對政策的著墨和認識為外界所詬病。如果把政策的基本功比做「練氣」，那麼韓國瑜少的這麼一味，顯然就是劍招用得太多，但基本功不足，才面臨政治上更進一步的瓶頸。

「劍宗」講究速成，「氣宗」循序漸進，在武俠的世界，兩者孰優孰劣很難分出高下。不過在真實世界，若沒有打好基本功，空有招式，遇到真正的高手挑戰，確實很難全身而退。自比為令狐冲的韓國瑜，應該更要從令狐冲的際遇，領略到自己從政的大道理。「劍氣合一」才是王道