影／周錫瑋南鯤鯓代天府參拜 猛讚郭台銘轟扁柯蔡

2019-05-12 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋，今天上午參訪台南北門南鯤鯓代天府受訪時表示，對於前總統陳水扁趴趴走鴻海董事長郭台銘要大家再忍耐幾個月，周錫瑋說，郭董講得非常好，他也引申郭董的話說，只要民進黨總統大選落敗，就不用再忍耐了。

周錫瑋上午9點來到南鯤鯓，受到主委王連興、總幹事侯賢遜等人歡迎，他說，第一次來南鯤鯓代天府，「台灣王爺總廟」稱謂，果然名不虛傳。

周錫瑋稍後受訪時，也將砲口朝向台北市長柯文哲、總統蔡英文，認為柯文哲想總統夢，想要爭取台獨支持者選票，近日阿扁新書發表會還跑去出席，周錫瑋痛批阿扁趴趴走，根本違法社會是非善惡、法律、公理、正義，這樣的政治人物不可取，而蔡英文更糟糕，只是要獨派選票，竟容許陳水扁違反所有法律趴趴走，這是為民主法治做最壞示範。

周錫瑋說，很高興郭台銘有上述回應，他也呼籲所有國民黨要選總統者，都要講這樣的話，這個社會是民主法治，這個社會不是霸道，更不是貪汙，社會應該要團結起來，是一場「善與惡的戰爭」。