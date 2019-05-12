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影／周錫瑋南鯤鯓代天府參拜 猛讚郭台銘轟扁柯蔡

2019-05-12 10:45聯合報 記者謝進盛╱即時報導

爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋，今天上午參訪台南北門南鯤鯓代天府受訪時表示，對於前總統陳水扁趴趴走鴻海董事長郭台銘要大家再忍耐幾個月，周錫瑋說，郭董講得非常好，他也引申郭董的話說，只要民進黨總統大選落敗，就不用再忍耐了。

周錫瑋上午9點來到南鯤鯓，受到主委王連興、總幹事侯賢遜等人歡迎，他說，第一次來南鯤鯓代天府，「台灣王爺總廟」稱謂，果然名不虛傳。

周錫瑋稍後受訪時，也將砲口朝向台北市長柯文哲、總統蔡英文，認為柯文哲想總統夢，想要爭取台獨支持者選票，近日阿扁新書發表會還跑去出席，周錫瑋痛批阿扁趴趴走，根本違法社會是非善惡、法律、公理、正義，這樣的政治人物不可取，而蔡英文更糟糕，只是要獨派選票，竟容許陳水扁違反所有法律趴趴走，這是為民主法治做最壞示範。

周錫瑋說，很高興郭台銘有上述回應，他也呼籲所有國民黨要選總統者，都要講這樣的話，這個社會是民主法治，這個社會不是霸道，更不是貪汙，社會應該要團結起來，是一場「善與惡的戰爭」。

對於當前總統選情，周錫瑋重申，蔡英文與柯文哲當前都在設法爭取獨派選票，搭檔成「蔡柯配」不是不可能，國民黨絕對不能掉以輕心，當前國民黨要參選總統者，最重要的是「團結！團結！團結！」

南鯤鯓代天府主委王連興（右二）、總幹事侯賢遜（左二）等人歡迎周錫瑋（左三）來訪。...
南鯤鯓代天府主委王連興（右二）、總幹事侯賢遜（左二）等人歡迎周錫瑋（左三）來訪。記者謝進盛/攝影
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前台北縣長周錫瑋（右二）上午來到台南北門南鯤鯓代天府參拜，鄉親們爭相合影。記者謝...
前台北縣長周錫瑋（右二）上午來到台南北門南鯤鯓代天府參拜，鄉親們爭相合影。記者謝進盛/攝影
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前總統陳水扁趴趴走，鴻海董事長郭台銘要大家再忍耐幾個月，前台北縣長周錫瑋說，郭董...
前總統陳水扁趴趴走，鴻海董事長郭台銘要大家再忍耐幾個月，前台北縣長周錫瑋說，郭董講得非常好。記者謝進盛/攝影
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周錫瑋國民黨柯文哲
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