蔡英文譴責陸逼台媒宣傳「一國兩制」稱國安掌握中

2019-05-12 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中國大陸全國政協主席汪洋被爆料要求台媒宣傳「一國兩制」。對此，蔡英文總統今表達譴責，她說，長期一直有注意國內媒體受到中國壓力的情況，汪洋的講話則真的證實中國對媒體施加壓力，予以譴責，「這個是對我們的民主國內新聞自由，還有內政很大的干擾，對此我們要加以譴責。」

蔡英文今接見「第十四屆 COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」，合影時超配合還做出DAB嘻哈超人舞步，活動結束後，因適逢母親節，她也發放康乃馨給一早就參觀總統府的民眾。

蔡英文會後受訪被問及，怎麼看某些媒體高層被要求宣傳一國兩制，她表示，長期一直有注意國內媒體受到中國壓力的情況，而汪洋的講話真的證實中國對媒體施加壓力，「這個是對我們的民主國內新聞自由，還有內政很大的干擾，對此我們要加以譴責。」

蔡英文說，在自由民主的社會裡面，最珍惜的資產是新聞自由跟言論自由，這是大家每天都要共同努力的事情，中國持續打壓媒體、給媒體壓力，她會和媒體一起加油，也會請國安單位持續掌握。

另外，談到前總統馬英九批評政府反對自經區，就是反對中國大陸一事，蔡英文說，自經區是一個比較不符合現在需球，現在要的是台灣整體競爭力強化，而不是停留在加工出口的情況，且很多人提自經區，其實是著眼中國貨品在這裡加工出口，這確實也是她最擔心的地方，因為中國貨品透過自經區轉換成台灣的貨品，造成台灣貨跟中國貨的混淆，對於台灣貨品牌形象會受到影響。

蔡英文表示，在中美貿易戰情況下，美國對中國實施懲罰性關稅，我方得要防止台灣貨因為受到混淆也受到這樣懲罰。