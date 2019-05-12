力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

2019-05-12 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安日前脫口而出「其實支持韓國瑜都比較沒理性的」，引起爭議。力挺高雄市長韓國瑜的導演劉家昌在臉書表示，像蔣萬安這種人是標準的第二個馬英九。長像好、學歴好，但欠缺的是人格和是非。他建議韓國瑜別再跟蔣萬安這類人做朋友。國民黨不曉得還有多少馬蔣之類的人，暗箭難防。該遠離他們了。

●全文如下：

半年前在電視上見到韓國瑜，很難得看到一個不包裝真實的人從政。他的真誠、勇敢、得到廣大的人民支持。

韓市長，你是89萬人民送你進市政府的。跟國民黨有什麼關係？

在你最困難的選戰只支助你十二萬台幣的國民黨，你還要接受他們的徵召初選嗎？你不記得馬英九帶領國民黨丟掉了中華民國嗎？

一群亡黨亡國的奴才。當你人還是在飛機上，就給你背後插刀，我們都親眼目睹。的確影響到你的民調。

台灣的選民不盲從會讓陳水扁、馬英九、蔡英文這類的人打混二十年嗎？離選舉還有很長的一段時間。你經得起國民黨扯後腿嗎？

像蔣萬安這種人是標準的第二個馬英九。長像好、學歴好，但欠缺的是人格和是非。蔣萬安公開挺蔡英文這又代表了什麼 ？

八年抗戰有人當漢奸。就是這類的人。別再跟蔣萬安這類人做朋友。國民黨不曉得還有多少馬蔣之類的人，暗箭難防。該遠離他們了。

我打了不少電話，國民黨員九成支持你，海外華僑更不要說了。