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賴清德批韓國瑜郭台銘：面對中共講一套對國內講另一套

2019-05-12 09:33聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

行政院前院長賴清德訪問日本，上午與台灣媒體茶敘。被問到他的台獨色彩濃厚，訪問日本對他爭取中間選民是加分還是扣分？賴清德表示，「這個會加分」，現在講台獨兩個字、台灣獨立，都是指台灣已經是主權獨立的國家，反併吞、護民主；反而是主張統一會失去人民的支持。同時也會失去國際支持，因為被併吞或接受統一，都是改變亞州的現狀；台海一但改變，亞洲局勢就會受影響，美國看的很清楚，他相信國人也會看得清楚。

賴清德說，國民黨以前用九二共識獲得人民支持，是因為人民以為真的是一中各表，台灣可以在中國大陸默許下表述中華民國，但是今年年初中國大陸國家主席習近平發表習五點，講的很清楚，九二共識就是一個中國原則，沒有中國國民黨宣稱的一中各表，台灣也只有一條路，就是一國兩制港澳模式。他看到中共國家政協主席汪洋要求在台鼓吹一國兩制，可看出中共態勢很明顯，絕對不可能同意台灣表達一中各表，不管和平協議還是九二共識，或者有意無意或明或暗支持統一，最後都會被人民唾棄。

他質疑馬英九總統在馬習會時只敢講九二共識、不敢提一中各表；高雄市長韓國瑜見國台辦主任劉結一時，當面表達支持強烈九二共識，也認同習近平主張九二共識就是兩岸定海神針，不敢講一中各表，也不敢反對一國兩制，回到高雄市議會面對議員質詢才講九二共識就是一中各表，反對一國兩制；鴻海董事長郭台銘也一樣，見美國總統川普確實不容易，但郭有沒有講自己反對中國的併吞、反對一國兩制？都沒有，反而在美國接受CNN訪問竟講台灣是中國不可分割的一部分，回台才又改口。

賴清德說，這些人面對中國講一套、回到國內講一套，為什麼在國內必須講另一套？因為他們的主張不見容於台灣社會，明年總統大選時，人民會很清楚做出判斷。

行政院前院長賴清德訪問日本，上午與台灣媒體茶敘。記者蔡佩芳／攝影
行政院前院長賴清德訪問日本，上午與台灣媒體茶敘。記者蔡佩芳／攝影
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九二共識一中各表一國兩制
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