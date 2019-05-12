賴清德稱訪日成果超過預期 何時訪美目前沒計畫

2019-05-12 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



前行政院長賴清德五天訪日行程將在今天畫下句點，今早他與台灣媒體茶會時表示，訪日行程收獲超出預期，感謝日本各界的支持與重視。至於何時訪美？他表示，目前沒有計畫。

賴清德說，此行他拜訪了3位卸任總理海部俊樹、森喜朗、野田佳彥，先後也拜訪了約30位國會議員，也見到了現任的內閣官員，與日本其他各界都有見面。對於台灣最關切的參與世界衛生大會（WHA）、加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)，日方都有明確表達支持。賴清德說，此行透過台灣友人、日本友人、台僑的關心與協助，做了很多安排，拜訪行程圓滿，獲得很多收獲，未來台日可有很多合作。

賴清德說，他向日本人分享自己的的看法，日本有日本要面對的問題、台灣有台灣要面對的問題，雙方應該要共同面對共同的問題，一起來解決。這是否指中國大陸威脅？賴青德表示，雙方面對的共同威脅很多，包括天災、疾病、很多犯罪，也包括駭客、氣候變遷等，台日合作不只有經濟與觀光，過去全球議題彼此合作機會比較少，台灣在全球議題要扮演積極角色。

賴清德訪日行程有許多不公開行程，或者很多行程都是前一刻才發表，是否為了防止遭到打壓或有意外？賴清德表示，是為了給大家驚喜，不要往負面解讀。至於對媒體開放部分不多，他表示是基於種種考量。