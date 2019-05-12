經歷兩摯愛離去之痛 郭台銘投入癌症治療

2019-05-12 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘昨參與「永齡華人抗癌聯合行動」，是他投入乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計劃滿周年。他在臉書表示，他曾經歷兩位摯愛的離去，決定化悲憤為力量。「郭台銘是做實事的人，不是喊口號說空話的人」。他想為前妻及弟弟有同樣遭遇的人做點事，耗時10年終於促成台大癌醫中心設立，提升台灣在精凖醫學領域的發展，運用新的醫療科技，期望在癌症治療上能有更多突破。

他說，如果可行，他希望每個需要的人都可以得到癌症基因檢測相關的服務，並幫助更多病友和家屬對抗癌症，只要能做，他絕對全力以赴。目前台大癌醫中心只是服務的起點，「未來我相信我一定能做得更多，來幫助更多需要的人」。

●全文如下：

《手帕與彈珠的回憶》

「感恩的心 感謝有你

伴我一生 讓我有勇氣做我自己」

今天是我投入乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計劃滿周年，除了替所有參加研究的醫師表達感謝，也幫現場的癌友打氣，每位癌友的心路歷程分享我都感同身受。

在這裡我想跟大家分享兩位抗癌鬥士的故事：

第一位陳小姐在5年前發現得到乳癌，當時她懷胎7個月，先生還在上海工作，霎時晴天霹靂只能痛哭。但陳小姐堅強地接受治療後，順利了產下健康的女兒「小紅豆」。

另外一位蕭女士，她去年12月突如其來咳嗽不止，一開始還以為是感冒，直到咳嗽到幾乎無法起身，抽血後才發現居然是血癌，決定要對抗病魔。而血癌的治療需要骨髓移植，很幸運的是，她有九位兄弟姐妹，恰好其中一位妹妹配對成功，順利讓她重生，她的兄弟姊妹、先生和三個兒子都有來，看到他們一家能夠克服困難，也讓我不禁紅了眼眶，想起我的前妻和弟弟……。

我前妻在世時常看電影看到哭，我便用手帕幫她擦眼淚，所以現在一看到手帕，我就會想起她。我和前妻結婚30多年，她的出身好，學歷也好，而我只是個窮小子，她卻不顧父母反對嫁給了我。後來我事業越做越順利，前妻卻罹患了乳癌，我用盡一切辦法，給她最好的治療，但在14年前的過年時，主治醫師仍告訴我，她只剩一到三個月可活，但我不能告訴她，我便帶著全家到花蓮海邊放天燈。她那時心情很放鬆，能不在醫院過年，多好。她還在放天燈時許願，希望能看到孫子出生，想要身體好起來，親自抱抱孫子、跟孫子一起長大。當下我心如刀割，但只能強忍淚水，不得已，我只好冒著低溫，跳進飯店游泳池，在水裡哭，我前妻最終還是離開了。錢買不回幸福，錢買不回健康，這是我畢生最痛苦的體認。

小時候都會背著弟弟去打彈珠，有時候彈珠輸光了，他還會幫我拿幾顆回來，來讓我回去「翻本」。後來他得了血癌，求助全台各大醫院卻都沒起色，後來轉往海外治療希望能有奇蹟，每天我都打電話鼓勵他，但最後得來的是噩耗。

經歷了兩位摯愛的離去，我決定化悲憤為力量。郭台銘是做實事的人，不是喊口號說空話的人。我想為我前妻及弟弟有同樣遭遇的人做點事，耗時10年終於促成台大癌醫中心設立，提升台灣在精凖醫學領域的發展，運用新的醫療科技，期望在癌症治療上能有更多突破。如果可行，我希望每個需要的人都可以得到癌症基因檢測相關的服務，並幫助更多病友和家屬對抗癌症，只要能做，我絕對全力以赴！