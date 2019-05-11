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柯P逛夜市人潮推擠 柯粉志工辱罵媒體三字經

柯P逛夜市人潮推擠 柯粉志工辱罵媒體三字經

2019-05-11 22:37聯合報 記者林佩均╱即時報導

柯粉志工辱罵不雅字眼，引發攝影記者(右)不滿，身穿白上衣的便衣刑警（右）立即上前...
柯粉志工辱罵不雅字眼，引發攝影記者(右)不滿，身穿白上衣的便衣刑警（右）立即上前制止，平息爭端。記者林佩均／攝影
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台北市長柯文哲今晚到台中知名一中商圈趴趴走，過程中品嚐一中街特有福州包、一中豪大雞排與波霸珍奶，與民眾拍照合影過程中，因人潮壅擠，有媒體與柯粉志工發生推擠，身穿白衣、頭戴黑帽的柯粉志工疑似辱罵一名攝影記者，「X你娘」，引發該名攝影師不滿回嗆，「媽的！柯文哲志工可以罵X你娘喔？」現場一度火爆，所幸便衣刑警與柯團隊人員立即上前制止，活動順利於晚間9時許結束。

台北市長柯文哲今天下午在審計新村、晚上8點到台中知名一中商圈趴趴走，沿途品嘗福州包、一中豪大雞排與波霸珍珠奶茶，柯文哲沿途所經擠滿人潮，民眾爭相握手，高喊「市長加油」。

活動最後安排柯文哲與民眾合影，現場柯粉眾多，推擠不斷，一位身穿白色上衣、頭戴黑色鴨舌帽男子與媒體攝影師發生衝突，該名柯粉志工辱罵不雅字，「X你娘」，引發攝影師不滿，現場大聲回嗆，「媽的！柯文哲志工可以罵X你娘嗎？」

現場氣氛一度火爆，柯文哲團隊與現場便衣蒐證警方立即上前勸阻、隔離雙方，該名柯粉志工從人潮中消失，攝影記者繼續直呼，「你要怎樣？我只是要工作而已，怎樣？」。

但另兩名女性民眾向記者指出，剛才拍攝過程中她們站在該名攝影師身旁，攝影師確實有大動作推擠、搶拍畫面，也造成她們的不舒服，認為柯粉志工是在勸阻，雖然有說出不雅字眼，但應該不是針對他。

柯粉俱樂部表示，本次活動的粉絲團工作人員，皆有穿著可識別之工作服裝，以供辨認。經瞭解，與媒體發生衝突的男子是看到網路訊息後，參與本次活動的柯粉。

對於粉絲的個人行為，柯粉俱樂部表示，未來在招募志工時，會特別提醒志工朋友協助現場活動的規範。

柯粉志工(黑帽者)辱罵不雅字眼，引發攝影記者(右)不滿，現場氣氛火爆。記者林佩均...
柯粉志工(黑帽者)辱罵不雅字眼，引發攝影記者(右)不滿，現場氣氛火爆。記者林佩均／攝影
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柯粉志工辱罵不雅字眼，引發攝影記者不滿，現場氣氛火爆。記者林佩均／攝影
柯粉志工辱罵不雅字眼，引發攝影記者不滿，現場氣氛火爆。記者林佩均／攝影
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