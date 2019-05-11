影／柯文哲逛一中街夜市 吃雞排喝珍奶人群塞爆

2019-05-11 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚到一中街夜市逛街，柯文哲品嚐在地美食福州包、豪大雞排，還喝了波霸珍珠奶茶，他還透過麥克風，廣播強調「大家快來買」。柯文哲所到之處人潮聚集，逛街民眾爭相拿出手機捕捉畫面，柯文哲團隊也不斷喊著「歡迎握手，來給柯文哲鼓勵」。

柯文哲今明兩天在台中跑透透，下午到中山醫學大學演講，傍晚到年輕人聚集的審計新村參觀，晚上逛一中街夜市。柯文哲在台中科技大學門口下車後，現場已擠滿柯粉，柯所到之處都擠滿爭睹柯文哲的人潮，群眾夾道伸出手要跟柯文哲握手。

「我好高興喔！我握到柯文哲的手了。」逛街年輕人意外捕獲柯文哲，還跟柯文哲握到手後，當場興奮地大喊，還把手拿給身邊的家人聞。

「歡迎握手！給柯文哲鼓勵。」柯文哲的志工拿著柯文哲公仔的看板，在一中街夜市開道，請群眾伸出手跟柯文哲握手，並且給柯文哲鼓勵。柯文哲先品嚐一中街美食福州包，老闆把剛出爐的福州包遞給柯文哲，他一口咬下直呼「好燙」，接著兩、三口把福州包吃完。

柯文哲也到一中豪大雞排品嚐雞排，柯文哲咬了一口舉起大拇指說讚，店外擠滿圍觀群眾，爭相拿出手機拍攝柯文哲吃雞排的畫面。

柯文哲也品嚐波霸珍珠奶茶，不僅親自搖手搖飲，還自己用封口機，再用吸管用力插入膠膜，大口吸波霸珍奶。柯文哲喝了好幾口，意猶未盡的再三咀嚼後，最後利用店家的麥克風廣播「大家快來買」。