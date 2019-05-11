母親節前夕 朱立倫臉書放舊照憶母

2019-05-11 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



明天是母親節，新北市前市長朱立倫在臉書上放上「小小朱立倫與媽媽、阿嬤」的合照。照片中不到5歲的朱立倫乖巧坐在母親身旁，依序可見朱立倫成長、母親逐漸老去的不同階段。