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母親節前夕 朱立倫臉書放舊照憶母

2019-05-11 21:00聯合報 記者張文馨╱即時報導

明天是母親節，新北市前市長朱立倫在臉書上放上「小小朱立倫與媽媽、阿嬤」的合照。照片中不到5歲的朱立倫乖巧坐在母親身旁，依序可見朱立倫成長、母親逐漸老去的不同階段。

朱立倫也分享自己在桃園縣長任內和母親合照、新北市長任內和阿嬤合照，宛如時光走廊。朱立倫感性透露思念媽媽和阿嬤的心情，並祝福祝福所有媽媽，以及父兼母職的爸爸們「母親節快樂」。

朱立倫與母親合照。圖／朱立倫提供
朱立倫與母親合照。圖／朱立倫提供
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朱立倫與母親合照。朱立倫提供
朱立倫與母親合照。朱立倫提供
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朱立倫與阿嬤合照。朱立倫提供
朱立倫與阿嬤合照。朱立倫提供
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幼時朱立倫與母親合照。朱立倫提供
幼時朱立倫與母親合照。朱立倫提供
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朱立倫母親節
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