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影／謝長廷提因果說：馬執政承諾日食解禁 若重新執政要面對

2019-05-11 19:16聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

正在日本訪問的前行政院院長賴清德今天與多名日本學者座談，學者紛紛關切日本食品進口限制問題，認為在日本和中國大陸的關係已回到正常軌道下，想加強台日關係，比兩年多前困難很多，東大教授松田康博說出「台灣說過的話沒有做到」，意指台灣失信。

對此，賴清德僅表示，「當時我還沒進入政府內，松田談話可能針對2016年以前、或2016年當時台日政府說話的內容，我不清楚」。駐日代表謝長廷說，2013年馬英九政府就已經對日本做出承諾，國民黨不是說政權要輪替了嗎？將來他們也會遇到（和現在民進黨）一樣的問題，這就是「因果」。

謝長廷表示，日本人一般在政治場合比較客氣，不會講真正的話，但是他的了解，當然有影響。2013年台灣就曾和日方承諾，且一直都有承諾會解禁，2013年當時的馬總統就曾說過日本食品沒有汙染的問題，只有法律問題、標籤不明的問題，因此，日方理解認為台灣肯定日本食品沒有問題，那麼為什麼隔三年又有問題？

謝長廷說，現在禁止日本食品的國家，都是政治關係上與日本處不好的國家，例如：南韓、中國大陸，中國大陸與日本關係最近有在改善，所以中方也做了很多承諾，說要根據國際規則，香港也已經解禁。比較起來反而顯得台灣的態度最不友好。

謝長廷說，很多人質疑健康不重要嗎，但是為什麼歐盟、加拿大、美國、新加坡都沒有認為日本食品有問題，是不是台灣對食品的要求最嚴格、最高，或有其他理由，應該要說明理由。否則，只是單純說兩年後處理，日方心中自然有問號。

謝長廷說，公投通過了當然要遵守，但是這段期間必須很理性討論，不是現在就要解禁，問題是有沒有做出努力。如果現在沒有作為，兩年以後也是一樣。日方希望看到台方的魄力、努力，沒有作為也要講出理由。

記者提到日本學者認為現在只要說開放就會被貼標籤，感覺台灣民粹當道。謝長廷表示，所以他每次講食品問題都被說成是「助」日代表、說他媚日，但日本關係對台灣非常重要，經濟發展對台灣很重要，食品問題會影響我們的經濟、影響我們對日關係，先清楚定位戰略關係，日本是一般關係還是夥伴關係、是命運共同關係？定位清楚就知道應該怎麼做，他擔任駐日代表最深知利害關係，也知道台灣跟日本繼續下去將變成矛盾的關係，台灣就會陷入谷底，不能讓台灣陷入谷底，是台灣最大的利益，怎樣被罵他都會繼續講。

謝長廷說，國民黨不是說政權要輪替了嗎？將來他們也會遇到一樣的問題，這就是「因果」，也是對外一致的問題，所以2013年當時他們執政時他們對日本做出承諾。謝長廷說，我們國內有很多矛盾、各黨都有矛盾，但對外要一致，這是對外信用，日本很多政策也面臨矛盾壓力，像是沖繩基地問題、消費稅問題。

駐日代表謝長廷。聯合報系資料照片／東京記者蔡佩芳攝影
駐日代表謝長廷。聯合報系資料照片／東京記者蔡佩芳攝影
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謝長廷
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