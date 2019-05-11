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蔡總統勉勵高中生 無孔不入勇敢走入國際

2019-05-11 17:17聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統下午參加今周刊舉辦的高中生面對面論壇，有學生問台灣缺乏國際觀的問題，蔡總統說，相對其他國家，台灣人國際觀不差，但台灣是特殊環境的國家，國際政治處境孤立，重要場合無法參加，國民無法親身參加體驗，整體國民培育少了最重要的一環，國際觀缺乏即是如此。

不過，蔡總統表示，對於如此困境，大家不是束手無策，從高中生到大學生到每個世代台灣人，要把「我們是什麼人、目標是什麼、堅定信仰是什麼」，每個人都有責任出去講，台灣的獅子會和扶輪社即如此做，台灣人要做的事是無孔不入，勇敢走入國際，把台灣價值傳揚出去，國際觀就不會是問題

有學生也問蔡總統為什麼堅持改革，蔡總統表示，因為這麼多人投票給她，她要回應很多人的期待，回想過去三年改革，很多人有不同意見和立場，有人會據理力爭，有人上街陳抗，有人在網路上說很難聽的話，作一個領導人每天要面對來自四面八方攻擊批評，而且用的文字不是一般會用的文字，心情完全不受影響是騙人的，有時也會問自己還要堅持和繼續下去嗎？但答案是她一定要堅持下去，既然這麼多人投票給她，一定要把國民對她的期待做好。

蔡總統表示，改革受到的是集體利益，大家的感受不強烈，被改革的是個人，強烈反對聲音很大，就變成不平衡，從事改革的人，心理素質和做事的信仰要非常強烈，否則很難撐下去，改革需要時間達成。她以今年五月報稅為例，這是因為經濟有成長，國家拿出稅收回饋，稅改從二０一六年開始規畫，當時行政院長林全做了有史以來最聰明的稅改，二０一七年送入立法院完成立法，到了今年五月才感受到稅改對年輕世代有利且給予照顧。

蔡總統指出，在改革過程中，改革者要承受壓力，執政者會很掙扎，對國家長期利益的改革，要好久才出現，執政者能否撐得住是很大挑戰，有些執政者會選擇短期的利益，但往往國家元氣會因此一點一滴消耗掉，她沒有放棄改革，且要求速度加快，今年的她和之前相比，壓力減少一些，前面幾年政府必須改革，執政今年拿出成績，人民強烈感受她執政的效益。

學生也提到轉型正義如何變成是一種常識，蔡總統表示，轉型正義是台灣社會走進和諧社會、真正民主國家必須要走的一段路，歷史留下的傷痕要用現代人方式解決，歷史真相釐清是最重要的，靠個人想像處理轉型正義則不是應該做的，現在促轉會做的就是歷史真相的發掘。

蔡總統說，要做進一步的努力，過去這些事不在教科書內，現在教科書可以看到過去種種事件造成台灣社會的傷痕，歷史不能被遺忘，歷史真相要被釐清，這個世代的人應該要知道歷史上曾發生的事，未來不要再發生，重要是教育過程有足夠資訊，讓大家有基礎認知，促轉會等相關機關讓資訊大量流通，網路即時性是重要工具。

她認為，轉型正義也是值得年輕世代坐下來與之前世代一起討論的問題，讓下一個世代的人做任何決定時，因為知道上一個世代犯的錯，這個世代就不要再犯。

轉型正義促轉會信仰
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