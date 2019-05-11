民代遭網攻 陳其邁：政治人物應該要帶頭講講話

2019-05-11 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天接受媒體採訪，談到最近多位民代被網路攻擊及部分民進黨高雄市議員關閉臉書，他呼籲有很多粉絲的政治人物要帶頭講講話。

陳其邁表示，民主的社會就是相互尊重，讓大家都有公平、平等的對待，希望政治人物應該要喊話，因為政治人物是很多粉絲的偶像，應該要帶頭講講話，讓社會更和平理性。