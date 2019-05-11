恭己正南面？ 柯文哲談成功秘訣是堅持

2019-05-11 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台北市長柯文哲今下午到中山醫學大學演講，吸引近400名師生參加，現場擠得水洩不通。柯文哲對引用論語，對在場學生說成功秘訣就是「恭己正南面」，每天7點半準時開會，市長直接列管的案子有9600多件，成功最可怕的就是要堅持。

柯文哲今明在台中跑透透，今下午演講完，到人潮聚集的審計新村、一中街夜市參訪，明天上午參觀台灣數位光訊科技，下午再到台中舊酒廠的小蝸牛市集。柯文哲今下午的演講，有學生上午8點多就去排隊，原本只能坐180人的場地，擠進了近400人，教室前後、走道都擠滿了人。

柯文哲說，從2014年參選台北市長迄今，要掀起改變政治文化的社會運動，要面對問題才是解決的第一步，把所有小問題解決了，就沒有問題了，如果不解決問題，就會被問題解決。柯文哲說，所以說一個國家要改變，不是換個總統就可以達到的。

柯文哲說，理想大家都有，最可怕的力量就是堅持，論語中孔子稱讚舜無為而治，舜所做的就是「恭己正南面而已」，簡單說就是恭敬端正的坐在面向南方的位置，這就是成功的秘訣。

柯文哲說，他上任後每天早上7點半開早會，每天6點半起床，然後搭公車去上班，坐1天公車是作秀，連續4年半坐公車就是行動藝術，每天7點半開會，要追加預算的、執行率最低的單位，都要來專案報告，他上任後直接列管的案子有9600多件，台北市這4年多來沒有弊案。

他強調，他認識台大胸腔外科前主任李元麒20多年，開會從來沒有遲到過，每次都坐在固定的位置，你想胸腔外科主任都準時坐在那裡，其他人會遲到嗎？他在台大葉克膜團隊時累積1700多個病例，每件都有檢討報告，才能造就高水準的團隊。