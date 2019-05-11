蔡英文說網紅不是她的專業 「我的工作是做總統」

2019-05-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午出席今周刊舉辦的「青春破框，蔡英文總統與高中生面對面論壇」活動，她以破框為主題向在場五百多位高中生提到，自己拍影片、做直播，不是要做網紅，而是要在政策破框後進行二度破框，網紅也不是她的工作，「我的工作是做總統，總統有一個責任，就是把總統做的事讓所有人都知道」。

蔡總統表示，破框就是打破框架的意思，執政將近三年，政府做了很多以前總統都不敢做的事，也算是破框，所以，她要二度破框，就是開始走出來，經營臉書、line、IG、YouTube，直接找我的消費者、聽眾、客戶，直接告訴他們「我做了什麼」。

蔡總統說，有人說總統為什麼要做網紅？網紅不是她的專業，她為什麼要拍影片、要做直播，她絕對不會想做網紅，網紅也不是她的工作，「我的工作是做總統，總統有一個責任，就是把總統做的事讓所有人都知道」，不管是18歲以下或是以上，希望的國民都知道總統做了什麼。

蔡總統也舉了日前錄製博恩夜夜秀的節目為例，她說，她在總統府舉行盛大隆重的記者會，記者認真報導，流量都沒有博恩夜夜秀的流量大，為什麼要用現在社群網站及網路跟民眾直接溝通，從博恩夜夜秀就可以看得出來，她要告訴各位，我們過去三年政策破框，我們在跟群眾溝通也要來尋求破框。

蔡總統表示，這要說明的就是，蔡英文的政府不會是守舊的政府，我們會檢討也反省，也會與時俱進，只要一個地方比較困難，就是不要強迫改變她的服裝這件事。

蔡總統說，社群媒體的蓬勃發展，再一次深化民主價值的信仰，在台灣，不用翻牆，政府也不會審查推文。

蔡總統表示，政府為什麼不會去審查你的貼文，第一是政府人力不夠，第二去找到要去處理的推文，比例其實實在不高，常常事倍功半，政府不會審查推文，如果覺得做得不夠好，可以在她的臉書、IG都可以留言，留言也都不會太客氣。百萬訂閱的網紅也不會因為批評政府而在一夜之間被下架，這就是民主，言論自由是我們社會最重要的價值，我們必須共同守護這個價值，總統要負最大責任，也不希望任何外部力量來傷害我們的民主。