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蔡英文總統與高中生論壇 「青春破框」活動

2019-05-11 14:50聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，蔡總統簡單致詞後，聽取「靜態組」與「動態組」同學提案，以時事議題與總統表達意見當面溝通。

蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，蔡總統簡單致詞後，聽取「靜態組...
蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，蔡總統簡單致詞後，聽取「靜態組」與「動態組」同學提案，以時事議題與總統表達意見當面溝通。記者林俊良／攝影
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蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，受到出席高中職學生熱烈歡迎。記...
蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，受到出席高中職學生熱烈歡迎。記者林俊良／攝影
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蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，蔡總統簡單致詞後，聽取「靜態組...
蔡英文總統今天出席與高中生論壇 「青春破框」活動，蔡總統簡單致詞後，聽取「靜態組」與「動態組」同學提案，以時事議題與總統表達意見當面溝通。記者林俊良／攝影
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蔡英文
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