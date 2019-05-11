影／諷蔡是「半個經濟人」 郭董「我整個都是經濟人」

2019-05-11 14:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



由鴻海董事長郭台銘所發起的「永齡華人抗癌聯合行動」，上午舉行周年記者會發表一年來的成果，並邀請病患與家屬一同分享治療的過程。郭台銘在致詞時除了發表自己未來對醫療產業的願景，同時也告訴所有的癌症患者不要輕言放棄，要相信醫療團隊，他告訴大家，他有能力為大家服務。

郭台銘除了說明自己未來在醫療領域上的願景，談到政治，他也向蔡英文總統喊話，他說，蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，他有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。

此外，郭台銘在記者會最後還告訴在場採訪的媒體，少寫一些政治新聞，多多報導醫病感人的故事，應該要趁這些場合，多多了解醫療知識，因為沒人知道自己未來會不會遇到這樣的病況，是否會有需要得到相關的協助。