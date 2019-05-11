親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

影／諷蔡是「半個經濟人」 郭董「我整個都是經濟人」

2019-05-11 14:42聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

由鴻海董事長郭台銘所發起的「永齡華人抗癌聯合行動」，上午舉行周年記者會發表一年來的成果，並邀請病患與家屬一同分享治療的過程。郭台銘在致詞時除了發表自己未來對醫療產業的願景，同時也告訴所有的癌症患者不要輕言放棄，要相信醫療團隊，他告訴大家，他有能力為大家服務。

郭台銘除了說明自己未來在醫療領域上的願景，談到政治，他也向蔡英文總統喊話，他說，蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，他有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。

此外，郭台銘在記者會最後還告訴在場採訪的媒體，少寫一些政治新聞，多多報導醫病感人的故事，應該要趁這些場合，多多了解醫療知識，因為沒人知道自己未來會不會遇到這樣的病況，是否會有需要得到相關的協助。

「永齡華人抗癌聯合行動」號召全台灣頂尖的醫師與國內外生技機構共同合作，全力支持「台灣未來十年的乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計畫」。經過一年多來的努力，截至今日，共計啟動 8 個臨床研究計劃，累計近 49 家次醫院參與這項合作，預計將來每年可協助近 8千名乳癌及血癌病患，執行近 1萬2千次基因檢測，透過臨床研究案獲得相對應的基因檢測，讓醫界和生技界找出更多癌症基因變異的致病機轉，進而推動在癌症治療及預測上的突破。

郭台銘(中)在「永齡華人抗癌聯合行動」周年記者會開場表演時，上台與歌手一同唱「寶...
郭台銘(中)在「永齡華人抗癌聯合行動」周年記者會開場表演時，上台與歌手一同唱「寶貝」，感念他的前妻。記者杜建重／攝影
分享
「永齡華人抗癌聯合行動」合作的醫師與國內外生技機構、醫療院所。記者杜建重／攝影
「永齡華人抗癌聯合行動」合作的醫師與國內外生技機構、醫療院所。記者杜建重／攝影
分享
由鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」上午舉行周年記者會發表成果，發表...
由鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」上午舉行周年記者會發表成果，發表會最後，郭台銘(左)上台與所有的病友合影。記者杜建重／攝影
分享
郭台銘坐在台下聽著血癌病友治療的故事，不時鼓掌為病友加油打氣。記者杜建重／攝影
郭台銘坐在台下聽著血癌病友治療的故事，不時鼓掌為病友加油打氣。記者杜建重／攝影
分享
郭台銘在致詞時向蔡英文總統喊話，他說蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟...
郭台銘在致詞時向蔡英文總統喊話，他說蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。記者杜建重／攝影
分享
由鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」上午舉行周年記者會發表成果，郭台...
由鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」上午舉行周年記者會發表成果，郭台銘(前右三)坐在台下聽著血癌病友治療的過程，一邊還不停轉身和身旁的前台大校長楊泮池(前右二 )、台大醫學院院長張上淳(前右一)交換意見。記者杜建重／攝影
分享

郭台銘基因癌症
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

蔡英文說網紅不是她的專業 「我的工作是做總統」

2019-05-11 14:52

出席抗癌活動 郭台銘哽咽：林淑如今天有陪我來

2019-05-11 10:35

真心投入就不會手抖 孫大千：陳水扁回監簽書復健就好

2019-05-11 09:54

韓粉柯粉化？名嘴：韓國瑜，你該管管韓粉了！

2019-05-11 09:10

李豔秋：司法遇到陳水扁，只矮五公分而已

2019-05-11 12:07

幫記者綁鞋帶掀討論 郭台銘：我也是保護自己

2019-05-11 14:27

賴清德東京座談 日學者憂日本食品爭議影響日台關係

2019-05-11 13:53

綠初選／蔡準備一戰 勝負關鍵在手機民調？

2019-05-11 13:29

手機納民調？ 民調專家：市話分層抽樣 較有代表性

2019-05-11 13:23

獨／綠議員接連關閉臉書 簡煥宗：不希望社會對立

2019-05-11 13:05

手機納入民調較真實？ 洪永泰：成效堪慮

2019-05-11 11:28

手機民調無法呈現分層抽樣 難辨受訪者是否誠實回答

2019-05-11 11:24

農地工廠合法 蔣勳：台灣的民主代表誰的民主

2019-05-11 10:44

賴清德觀摩豐洲市場：北市府遷建北農可參考

2019-05-11 09:03

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

2019-05-11 09:00

糗！辱罵後挨告 韓粉向綠議員道歉寫「我一時不糊塗」

2019-05-11 08:29

批扁保外就醫趴趴走 郭台銘：若當總統不會讓它發生

2019-05-11 01:18

限制日本核食 賴清德：尊重公投結果

2019-05-11 01:13

洪秀柱：郭董版九二共識 不符憲法

2019-05-11 00:08

【即時短評】因應美中貿易戰 別淪為拚選戰

2019-05-10 23:34

為東京奧運台日合作 賴清德拜會森喜朗等三位前首相

2019-05-10 21:31

同婚專法立院協商表決 挺同團體申請路權聚集

2019-05-10 21:14

影╱福島食品限制 賴清德：尊重公投籲兼顧安全與國貿

2019-05-10 19:53

郭董幫記者綁鞋帶矯情？網友：賴神出巡市民就臨時生病

2019-05-10 18:22

影／韓備詢一問三不知柯籲快改正 藍議員批綠兩套標準

2019-05-10 17:11

黃捷批韓國瑜耍猴戲 他諷：戲精黃國昌意外中槍

2019-05-10 17:10

美中貿易戰 總統：確保國家主權及民主生活是唯一選擇

2019-05-10 17:08

資產遭凍停止執行被駁 婦聯會評估聲請大法官解釋

2019-05-10 17:05

征服宇宙被嘲笑 韓國瑜：和偉人一樣無所畏懼勇於任事

2019-05-10 17:02

花蓮參拜細數政績 蔡總統喊話：再多給我們一點時間

2019-05-10 16:38

影／扁安可高歌「上階不上台」踩紅線 藍轟：吃定民進黨

2019-05-10 16:37

呂秀蓮13日訪江啟臣 交換公投修法意見

2019-05-10 16:25

影╱賴清德：把握2020東京奧運 讓世界看見台灣

2019-05-10 15:08

美《外交政策》刊蔡總統專文「台灣需美國夥伴」

2019-05-10 14:30

影／賴訪日自信能處理核食輸台 藍酸應住核災區嘗核食

2019-05-10 14:29

貿易戰影響大 郭董問政府準備好沒、盧秀燕籲爭取美降稅

2019-05-10 14:27

虐童致死未納死刑 兒權會：受害者就該死？

2019-05-10 14:24

美中貿易戰 蔡總統：政府張臂 歡迎台商回家

2019-05-10 14:22

郭台銘：我已淡出鴻海了

2019-05-10 14:13
看更多

熱門文章

黃捷上政論節目基本題答不出 洪孟楷反擊：誰才在耍猴戲？

2019-05-11 10:01

【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

2019-05-10 17:30

出席抗癌活動 郭台銘哽咽：林淑如今天有陪我來

2019-05-11 10:35

一中各表郭台銘喊兩個中國 朱立倫：不能這樣表

2019-05-11 11:47

郭台銘：北京若不重視中華民國存在 將淪民進黨助選員

2019-05-10 18:18

韓粉柯粉化？名嘴：韓國瑜，你該管管韓粉了！

2019-05-11 09:10

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

2019-05-11 09:00

真心投入就不會手抖 孫大千：陳水扁回監簽書復健就好

2019-05-11 09:54

黃捷批韓國瑜耍猴戲 他諷：戲精黃國昌意外中槍

2019-05-10 17:10

自經區洗產地？ 張善政批蔡：騙民眾

2019-05-11 01:04

郭台銘：民進黨存在價值就是想消滅國民黨

2019-05-10 17:53

征服宇宙被嘲笑 韓國瑜：和偉人一樣無所畏懼勇於任事

2019-05-10 17:02

獨／綠議員接連關閉臉書 簡煥宗：不希望社會對立

2019-05-11 13:05

郭董訪雞排博士 強調不會當董事長、參選到底

2019-05-10 19:52

糗！辱罵後挨告 韓粉向綠議員道歉寫「我一時不糊塗」

2019-05-11 08:29

影／扁安可高歌「上階不上台」踩紅線 藍轟：吃定民進黨

2019-05-10 16:37

綠批自經區說帖太粗糙 韓：先去查一下什麼叫「說帖」

2019-05-11 11:42

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

2019-05-11 14:44

影／海軍陸戰隊炫超猛戰技 軍、民距離瞬間拉近

2019-05-10 20:14

李豔秋：司法遇到陳水扁，只矮五公分而已

2019-05-11 12:07

郭董訪雞排博士 「當初有眼不識泰山」

2019-05-11 00:08

幫記者綁鞋帶掀討論 郭台銘：我也是保護自己

2019-05-11 14:27

只要規則公平 郭台銘：初選若輸也會全力輔選

2019-05-10 22:07

立院通過刑法修正 殺人犯追訴權從30年變終身

2019-05-10 17:11

綠營有總統級英德之爭 藍營今有立委初選鬩牆決戰

2019-05-11 09:41

影／赴花蓮連拜4宮廟 小英總統感應到這件事

2019-05-10 21:08

郭董幫記者綁鞋帶矯情？網友：賴神出巡市民就臨時生病

2019-05-10 18:22

人生不能不爭氣 郭台銘力爭參選2020總統

2019-05-10 22:43

批扁保外就醫趴趴走 郭台銘：若當總統不會讓它發生

2019-05-11 01:18

留任鴻海董事長？ 郭台銘：我不會回去了

2019-05-11 14:25

影／鴻海新董事出爐 郭台銘強調會依法辭職務 參選到底

2019-05-10 20:34

蔡英文陣營估與賴清德差距拉近 將堅持民調納手機

2019-05-11 11:50

影／韓備詢一問三不知柯籲快改正 藍議員批綠兩套標準

2019-05-10 17:11

【即時短評】因應美中貿易戰 別淪為拚選戰

2019-05-10 23:34

不顧台商憂心 王金平：蔡英文作為國家領導人不及格

2019-05-11 11:58

郭台銘發豪語：若有機會帶台灣拚經濟 5兆都可回來

2019-05-11 00:18

洪秀柱：郭董版九二共識 不符憲法

2019-05-11 00:08

基隆和平​島工地 意外挖出史前貝塚

2019-05-11 00:06

冷眼集／舉國安大旗 變相拚選戰？

2019-05-11 01:08

農地工廠合法 蔣勳：台灣的民主代表誰的民主

2019-05-11 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top