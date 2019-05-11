影／諷蔡是「半個經濟人」 郭董「我整個都是經濟人」
由鴻海董事長郭台銘所發起的「永齡華人抗癌聯合行動」，上午舉行周年記者會發表一年來的成果，並邀請病患與家屬一同分享治療的過程。郭台銘在致詞時除了發表自己未來對醫療產業的願景，同時也告訴所有的癌症患者不要輕言放棄，要相信醫療團隊，他告訴大家，他有能力為大家服務。
郭台銘除了說明自己未來在醫療領域上的願景，談到政治，他也向蔡英文總統喊話，他說，蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，他有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。
此外，郭台銘在記者會最後還告訴在場採訪的媒體，少寫一些政治新聞，多多報導醫病感人的故事，應該要趁這些場合，多多了解醫療知識，因為沒人知道自己未來會不會遇到這樣的病況，是否會有需要得到相關的協助。
「永齡華人抗癌聯合行動」號召全台灣頂尖的醫師與國內外生技機構共同合作，全力支持「台灣未來十年的乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計畫」。經過一年多來的努力，截至今日，共計啟動 8 個臨床研究計劃，累計近 49 家次醫院參與這項合作，預計將來每年可協助近 8千名乳癌及血癌病患，執行近 1萬2千次基因檢測，透過臨床研究案獲得相對應的基因檢測，讓醫界和生技界找出更多癌症基因變異的致病機轉，進而推動在癌症治療及預測上的突破。
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