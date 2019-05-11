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留任鴻海董事長？ 郭台銘：我不會回去了

2019-05-11 14:25聯合報 記者杜建重╱即時報導

鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」今天舉行周年記者會發表成果。郭台銘在會後受訪時，針對媒體詢問，若董事會沒有結果，甚至要求他留任，他會怎麼做？郭台銘連說兩次回應記者說「我不會回去了！」

鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」今天舉行周年記者會發表成果。記者杜...
鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」今天舉行周年記者會發表成果。記者杜建重／攝影
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郭台銘抗癌
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