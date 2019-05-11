手機納民調？ 民調專家：市話分層抽樣 較有代表性

總統初選是否該納入手機民調爭執不休。專家認為，全國性選舉比區域性選舉更適合用手機進行民調，但無法分層抽樣。台大政治系退休教授洪永泰日前曾在《遠見》投書表示，手機族有濃厚網路使用經驗，將使調查推論結果「矯枉過正」，以選舉實證研究觀察「成效堪慮」，住宅電話的樣本代表性還是比手機紮實。

洪永泰指出，以為納入手機調查，就可以解決民調只做住宅電話母體涵蓋率缺失，失之天真。以他自己參與過的民調結果來看，在手機調查中有高比率的網路族群，比起一般人更容易接受訪問，勇於表態，對許多議題都有意見，未表態率顯著較低，也因此這群積極網路族群將使手機民調呈現的結果帶來另一種誤差。

洪永泰說，根據「電子治理中心2016年調查」，贊成同婚者，手機調查是49.8%、住宅電話調查是35.1%；反對者手機調查是37.3%、住宅電話調查是49.8%。以去年公投結果事後驗證，住宅電話調查的推估似乎比手機調查的推估更準確。

另外，「2016年一月總統選舉預測研究」在投票意向方面，與選舉結果相比，手機調查明確出現高估親民黨提名的總統候選人宋楚瑜支持度近7%。

世新大學民意調查研究中心執行秘書鍾岳勳表示，市話可採取分層抽樣，讓樣本更有代表性，但手機抽樣無法。過去市話觸及的樣本常被認為年輕人太少，若加入手機就能增加年輕族群樣本數，但市話和手機比率各占多少，業界尚無共識，「有手機的人可能也有市話」，若要兩者並行，比率仍無法決定。

曾執行過多次手機民調及手機和市話民調的民調公司總經理表示，市話民調可根據電話簿作為清冊，可以分配不同縣市的受訪者比例，但手機做不到，只能透過題目確認受訪者居住或戶籍地，之前他的公司進行縣市長選舉民調時，可能打出去10通電話就要排除9通資格不符的，所需的時間和成本相對高很多。