李豔秋：司法遇到陳水扁，只矮五公分而已

2019-05-11 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



媒體人李豔秋今天在臉書貼文「司法遇到陳水扁，只矮五公分而已」，真的恭喜陳水扁，任何非醫療專業的人都看得出來，他的身體越來越好，頭腦越來越靈活，當他穿著西裝、打著領帶、梳著扁式油頭出現簽書的時候，她真的以為時光倒流，「阿扁總統又回來啦！」

李豔秋說，阿扁從裝病（柯文哲說的）到真病（柯文哲說的）到現在能說能唱能嗆能罵能自拍能趴趴走，還能手不抖氣不喘，一分鐘簽七本書，連續簽了一小時，真令人振奮（扁醫陳順勝説的）！對於一個被判定為失智、帕金森、嚴重身心症、隨時有致死危險的病人，短短兩年就能完全康復，這樣驚人的成果，醫療團隊怎麼不向國際醫學期刊公布呢？下屆諾貝爾獎非台灣莫屬啊！

她也說，第二要感謝台中監獄，中監以「對病情有幫助」為由，18次展延保外就醫期限，讓扁得以保養得紅光滿面、一根頭髮都沒少。但仍有為德不卒之處，中監每回總是脫褲子放屁要求阿扁不上台、不演講、不涉及政治、不接受採訪，阿扁雖然知道這是屁話，但仍然不得不配合一下：

不上台—在台前另搭一座矮五公分的舞台，沒上台喔！

不演講—用唱的總可以吧？

不涉及政治—找韓國瑜辯論、為凱校募款、出書談做總統時的秘辛、指點總統初選，哪一點涉及政治？

不接受採訪—質問媒體為何一直拍他的手？是他採訪媒體，沒有被採訪喔！

李豔秋酸，「啊...那個機言巧辯、善秀恥字下限的阿扁真的回來了」。中監雖然不斷被阿扁羞辱，為了阿扁的「病情」，總是摸摸鼻子吞下。光是這點，就要給中監大大的讚，中監展現的「愛與包容」，韓國瑜絕對望塵莫及。

她表示，最後當然要感謝柯文哲，想到阿扁在獄中受到不文明的對待，柯竟然哽咽到說不出話，這是真愛呀！雖然蔡賴二人也努力艷舞爭寵，但都不及柯P來得情真意濃；我們只有祈禱柯文哲能當上總統，他上任後的第一件事應該就是特赦阿扁，再把瑞士扣留的七億還給阿扁，然後把侮辱台灣人的馬英九關起來，讓他在獄中受到文明的對待，台灣的公平正義，終於在阿扁和柯文哲共同努力下得以重生。