陳其邁勤跑高雄是哪樁？韓國瑜：對高雄絕對不會是壞事

2019-05-11 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁最近排了不少高雄的行程，有些人認為是不是為下一次市長選舉做準備？高雄市長韓國瑜今天表示，這對高雄絕不是壞事。